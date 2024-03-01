"Безответственная риторика": в США прокомментировали ядерные угрозы Путина

В США привыкли к безответственной риторике российского диктатора

Соединенные Штаты не испуганы угрозами российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие. США уже неоднократно предупреждали Путина о роковых для России последствиях попытки применить ядерное оружие.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге. Он отметил, что такие заявления со стороны лидера государства, владеющего ядерным оружием, считаются недопустимыми.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина. Мы общались в прошлом частно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", – сказал он.

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Миллер добавил, что пока США не видят никаких признаков того, что российский террористический режим готовится применить ядерное оружие. Но Вашингтон пристально следит за ситуацией.

Как писал "Телеграф", в четверг, 29 февраля, диктатор России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ заявил, что его планы в сфере вооружения якобы выполнены и ядерное оружие готово к применению в случае необходимости. В ЕС пренебрежительно прокомментировали это, указав на лживые утверждения диктатора. Также там назвали его заявления неприемлемыми.

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает применение ядерного оружия в Украине как вполне реальный вариант. Потому что в военной стратегии россиян ядерное оружие – это способ победить там, где оказались некомпетентными обычные вооруженные силы.