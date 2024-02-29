Величезний ніж у спину Путіна? Вірменія виступила із несподіваною заявою

Поки що Вірменія не готова поспішати у рішеннях щодо зміни зовнішньополітичного вектора

Вірменії варто замислитись над можливістю стати кандидатом на членство в Євросоюзі. Країна готова рухатися у тому напрямі, який забезпечить їй найбільшу безпеку.

Таку заяву зробив речник Національних зборів Ален Симонян. Про це повідомляє у четвер, 29 лютого, повідомляє "Радіо Азатутут".

За словами Симоняна, Вірменія ніколи не розглядала та не обговорювала можливість вступу до НАТО.

"Ми готові і рухатимемося в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, як демократична країна, є нашою найбільшою системою безпеки", — сказав спікер.

Також Ален Симонян додав, що не хоче поки що поспішати у рішеннях щодо зміни зовнішньополітичного вектора.

"Я не хочу, щоб вийшло так, що зроблено якийсь односторонній крок, і можна сказати, що наші дії показують, що у нас набагато нижчі показники демократії, ніж у багатьох наших країн-партнерів, які вже є членами Європейського Союзу, і ми цього не говоримо, наші партнери в Європейському Союзі кажуть це через резолюції", — наголосив він.

Симонян водночас зазначив, що Вірменії слід думати у напрямі ЄС, але оскільки зараз йдеться про державу, то різкі кроки ні до чого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що це далеко не перший "ніж у спину РФ" з боку Вірменії. Так, зовсім недавно під час візиту до Франції прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю France 24 сказав про заморозку участі країни в діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де лідером є Росія. Він додав, що РФ "відкрито закликала вірменське населення повалити владу"

Крім того, на початку жовтня парламент Вірменії проголосував за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні 2023 видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна через злочини в Україні.

У лютому 2024 року Пашинян сказав, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. Єреван посилено створює враження переорієнтації на Захід, але водночас важливо зазначити, що всі два роки війни між РФ та Україною він є одним із головних логістичних хабів Кремля для обходу санкцій.

Також важливо додати, що ще влітку 2022 року Путін "пройшовся" Євросоюзом і той "остаточно втратив політичний суверенітет, його еліти танцюють під чужу дудку, завдаючи шкоди своєму населенню та власній економіці, бізнесу".