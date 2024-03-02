Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький про те, що означає зустріч Віктора Орбана з Дональдом Трампом і як це вплине на допомогу Україні від США

Запланована найближчим часом зустріч угорського прем’єра Орбана з колишнім американським президентом Трампом, який сподівається повернутися до Білого дому, цілком логічна у стилі їхньої риторики про необхідність створення якогось консервативного фронту на Заході.

Плюс – Трамп має виборців угорського походження. Ще один бонус – показати, що він не ізгой у Європі, як його часто намагаються подати у демократичній пресі.

Навряд чи результати цього рандеву якось вплинуть на процеси виділення/не виділення допомоги Україні від американських парламентаріїв.

Щодо підтримки України, демократи вже пішли певні компроміси з республіканцями, зменшивши суму суто фінансової допомоги (прямі вливання до нашого бюджету урізали майже на 4 млрд). Саме такий варіант законопроекту пройшов Сенат. Але республіканці нижньої палати вимагають ще більших поступок, зокрема у ракурсі міграційного законодавства. А Байден на це просто не може йти. Тому все продовжує "висіти".

При цьому Білий дім постійно тисне республіканців, у тому числі спираючись на моральні аспекти, на їхню відповідальність за те, що ЗСУ змушені відступати, що росіяни тиснуть по всьому фронту. Американська преса раз у раз пише, що через кілька місяців фронт взагалі може посипатися через те, що США гальмують допомогу.

Але передбачити щось із приводу виділення/не виділення нам необхідних коштів у найближчому майбутньому вкрай складно. Дуже вже все загрузло у внутрішньополітичній боротьбі.

Якби Байден був популярнішим за Трампа, він би міг піти на нові поступки. Але в нього із рейтингом все погано. А піти на поступки в ракурсі посилення міграційного законодавства, це постріл собі в ногу. Вибори він тоді точно програє.