США готуються до великої війни? ЗМІ дізналися, що робить Пентагон

В Армії Штатів терміново проводять реструктуризацію та відходять від дрібних операцій

Пентагон найближчим часом планує скоротити 5% військовослужбовців американської армії. Силовики США терміново готуються до майбутніх великомасштабних війн.

Про це пише агентство The Associated Press. За інформацією видання, з лав армії США буде звільнено 24 тисячі військовослужбовців.

"Ми уникаємо боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо бути готовими до великомасштабних бойових операцій", — прокоментувала реформи, що готуються, міністр Армії США Крістін Вормут.

Армійське командування провело великий аналіз. У Пентагоні пояснили, що скорочення торкнуться в основному вже порожніх посад, пов’язаних із боротьбою з повстанцями, кількість яких збільшилася під час воєн в Іраку та Афганістані. Під скорочення також потраплять посади у механізованих з’єднаннях, які займалися навчанням іноземних військ, а також посади у військових силах спеціальних операцій.

У Міноборони США впевнені, що реструктуризація дозволить направити 7500 військових для вирішення інших важливих завдань. Йдеться про боротьбу з безпілотниками супротивника, а також про п’ять формованих оперативних груп по всьому світу з розширеними можливостями кіберрозвідки та завдання ударів на великі відстані.

Раніше "Телеграф" повідомив, що збройні сили Росії відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту із великою світовою державою. Згідно з витоком інформації з російських військових файлів, сценарій включає тренування військових до вторгнення Китаю.