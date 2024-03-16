"Не можна виключати": у Фінляндії оцінили шанс побачити війська НАТО в Україні

Можливо, НАТО поставиться до цього питання більш серйозно, якщо загроза від РФ виросте

Західні союзники України у довгостроковій перспективі не повинні говорити, що не відправлять власні війська в Україну. Все може швидко змінитися, оскільки ніхто не знає, якою ситуація стане завтра.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Politico. Американське видання пише, що Валтонен припускає, що країни НАТО, які зараз відбрикуються від ідеї відправки військ в Україну, захочуть розглянути це питання серйозніше, якщо загроза від Росії виросте.

"Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати. Проте, багато європейських країн могли б зробити набагато більше", – сказала вона.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, є ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав умови для введення військ Франції в Україну. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо РФ прорвуть оборону ЗСУ на двох напрямках.

Більше про те, що стоїть за зміною у публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають всередині Франції та чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна, читайте у матеріалі "Телеграфу" "Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа".