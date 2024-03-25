На крок ближче до Альянсу? В НАТО вирішили надати Україні новий спеціальний статус

Парламентська Асамблея НАТО – це консультативна міжпарламентська організація, яка інституційно є окремою та незалежною від Альянсу.

Парламентська Асамблея НАТО незабаром може надати Україні статус кандидата на вступ до Альянсу. Цей статус був погоджений для країн, які мають бажання вступити до НАТО, але яких поки ще не запросили до лав Альянсу.

Про це сказано у повідомленні на сайті ПА НАТО. Статус створено на засідання 23-24 березня у Таллінні, а окрім України його можуть надати Боснії та Герцеговині та (несподівано) проросійській Грузії.

"Постійний комітет погодився створити новий статус в ПА НАТО для країн, які прагнуть вступити до Альянсу, і офіційно визначити Україну, а також Боснію і Герцеговину та Грузію як кандидатів на вступ до НАТО. У двох інших важливих рішеннях Постійний комітет вирішив підвищити статус Косово в Асамблеї з парламентського спостерігача до асоційованого члена, а також надати асоційоване членство парламенту Мальти", – повідомили у Асамблеї.

Втім, зміни в партнерстві мають ще пройти ратифікацію повним складом Асамблеї на сесії в Болгарії навесні цього року. Окрім того, ПА НАТО – це консультативна міжпарламентська організація, яка інституційно є окремою та незалежною від Альянсу. Її роль – об'єднання парламентських делегацій від усіх країн-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці лютого 2024 року президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не відкидає введення військ НАТО в Україну. Пізніше він пояснив, що визнання існування такої можливості зовсім не означає, що вже було ухвалено остаточне рішення. Навпаки, поки що нічого не вирішено з цього приводу.

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