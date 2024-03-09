"Ми нічого не виключаємо": глава МЗС Франції висловився щодо відправки військ в Україну

Україна не просила нас надіслати війська

У п’ятницю, 9 березня, Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне у Литві зустрівся з балтійськими та українськими колегами. Вони обговорювали те, що іноземні війська можуть зрештою допомогти Україні в таких сферах як розмінування.

Про це пише Politico. Глава МЗС зауважив, що Росія не вказуватиме Франції, як їй допомагати Україні в найближчі місяці або роки.

"Не Росія повинна визначати, як ми будемо діяти, або встановлювати червоні лінії. Ми вирішуємо це між собою", — сказав Стефан Сежурне.

Під час зустрічі він неодноразово згадував операції з розмінування як можливий варіант. За його словами, це "може означати наявність деякої кількості персоналу, але не для ведення бойових дій".

Міністр зауважив, що зараз Україна потерпає від нестачі артилерійських боєприпасів, тому військовим важко зупинити російські атаки.

"Україна не просила нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпас. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", — заявив французький міністр.

На зустрічі балтійські міністри зауважили, що Франція має "нестандартне мислення".

"Не може бути ніяких "але". Ми повинні проводити червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну скрізь, де це найбільш необхідно", — заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Франції Еммануель Макрон пояснив свою заяву про відправлення французьких військових в Україну.