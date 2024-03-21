"Вам потрібні люди": глава Військового комітету НАТО заговорив про мобілізацію в Україні

Він також звернув увагу на деякі зміни у країні

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер, який раніше оцінив можливість застосування ядерної зброї Росією, заявив про необхідність додаткової мобілізації в Україні. Армії "потрібні не лише гранати", сказав він.

Україні важливо замінити загиблих та поранених, тому потрібна мобілізація. Про це Роб Бауер заявив під час виступу на Київському безпековому форумі.

У Європі відбувається боротьба за владу

"Вам потрібні не лише гранати, вам потрібні люди, щоб замінити загиблих та поранених. А це означає мобілізацію... Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", — заявив Бауер.

Зауважимо, що він застерігає від зайвого песимізму щодо здатності України виграти війну з Росією. Топчиновник НАТО впевнений у необхідності й надалі підтримувати Київ озброєнням. Є всі підстави вважати, що ЗСУ можуть здобути перемогу. Зазначимо, що Роб Бауер уперше відвідує Україну.

Для довідки: Київський форум безпеки проходить у столиці 21-22 березня. Це вже 16-й щорічний захід. Він заснований фондом експрем’єра Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Щодо мобілізації, то депутати працюють над правками до нового законопроєкту. Поки що невідомо, коли його винесуть на голосування.

Раніше "Телеграф" писав, що слова Макрона про введення військ НАТО в Україну пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Паніка європейських лідерів нічим не обґрунтована.