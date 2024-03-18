Росія точно нападе на НАТО? Політолог назвав терміни та озвучив мотиви Путіна

Російського диктора підтискає вік

Російський диктор Володимир Путін спробує дискредитувати Альянс нападом на одну з країн НАТО. Це може статися вже цього року..

Таку думку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда, пише LRT. За його словами, ті, хто прогнозує агресію Росії проти країн НАТО, праві з точки зору того, що агресія вірогідна.

"Але вони не праві в тому, що вони вважають, що вона буде у 2026-му році. Путін не має так багато часу для того, щоб вирішити свої завдання. Я думаю, що його підтискає його вік і підтискає розуміння його історичної місії. Тому він буде намагатися завдати удару, за моїми спостереженнями, Польщі, Литві або Латвії до кінця 2024 року", — підкреслив політолог.

Магда зазначив, що вірогідним є удар через територію Білорусі із залученням якщо не білоруських військ, то військової техніки, яка перебуває на озброєнні білоруської армії та частково білоруських військ. Водночас він не вважає, що білоруські війська можуть воювати проти України.

"А от проти країн НАТО їхня пропаганда і білоруська, і російська їх цілком може натравити. Логіка дій Путіна приблизно наступна. Він постарається завдати удару, реакція на який дискредитує Північноатлантичний Альянс. Тобто продемонструє, що 5 стаття Вашингтонського договору не працює. І тому подібні речі якраз можливі напередодні, або під час, або одразу після ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні", — заявив Магда.

На його думку, мета Путіна — у такий спосіб знерухомити НАТО. За словами політолога, потім, позбавивши Україну допомоги, російський диктатор спробує розправитися з нашою країною, щоб вийти знову на кордони з НАТО, підсилившись українським потенціалом.

"Цей сценарій комусь може видатися фантастичним. Але давайте спитаємо один одного. Чи ми 750 днів тому вважали реалістичним удар широкомасштабний Росії по Україні?" — підсумував він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не відкидає ймовірність повномасштабного конфлікту з НАТО. Він вважає, що події можуть розвинутись до третьої світової війни.