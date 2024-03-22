НАТО готове до війни з Росією: адмірал Бауер розповів, де Альянс бачить загрози

Росія становить загрозу не лише у Східній Європі

Країни НАТО почали замислюватися про те, що Росія може напасти на них ще після анексії Криму в 2014 році. На сьогоднішній день члени Альянсу готові до можливої битви з путінськими солдатами.

Про це в інтерв’ю "Армія inform" заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, у прикордонних до України та Росії державах зосереджено достатню кількість добре навчених військ.

Роб Бауер зазначив, що після того, як путінські "зелені чоловічки" захопили Крим у НАТО зрозуміли, що повернення до колективної безпеки — одне з головних завдань Альянсу. Річ у тому, що за останні 20-30 років фокус був зміщений виключно на те, щоб реагувати на кризові ситуації.

З 2019 року країни НАТО почали повертатися до колективної безпеки. Для цього було змінено оборонну стратегію, операційне планування та військові сили, які необхідні для виконання цих завдань. Однак зараз у НАТО усвідомили, що помилились.

"Тепер ми всі розуміємо, що при поверненні до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася", — наголосив Роб Бауер.

Він додав, що зараз НАТО потребує більшої кількості підготовлених солдатів, більше можливостей, запасів зброї та покращення командної системи управління. Загалом Альянс готовий до сутички з Путіним.

"Чи готові ми? Відповідь: так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це станеться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що в тебе є. Це завжди комбінація готовності на сьогоднішній день і одночасно покращення можливостей для майбутнього", — наголосив голова Військового комітету НАТО.

Також він додав, що наразі позиції Північноатлантичного Альянсу на східному фланзі, який гіпотетично може атакувати Росія, посилились. У 2016 році було розпочато програму розширеної присутності Enhanced Forward Presence у трьох країнах Балтії, а у 2022 (після повномасштабного вторгнення РФ), присутність посилилася й у Словаччині, Румунії, Угорщині та Болгарії.

"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйоном, які у разі потреби можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", — зазначив адмірал Роб Бауер.

Однак Росія заполонила собою не лише східну Європу. За словами Роба Бауера, росіяни сьогодні скрізь: у космосі, в Африці, в Арктиці, на заході Атлантичного океану тощо. Тому, за його словами, безглуздо зосереджувати зусилля лише на східному фланзі.

"Вони всюди. Саме тому НАТО постійно відстежує їхні дії та, відповідно, реагує у разі потреби", — резюмував голова Військового комітету НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Росія може напасти на НАТО. Політолог озвучив терміни та розповів, чого хоче добитися Путін у такий спосіб.