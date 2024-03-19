Трамп передумав виходити з НАТО: поставив Європі умову

Політик уже критикував союзників за низькі витрати на оборонку

Експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв, що не вийде з НАТО у разі перемоги на виборах і захищатиме його членів. При цьому він каже, що Європа "має грати чесно", маючи на увазі виділення коштів на оборону.

Як повідомляє Politico, про це він розповів під час розмови з британським політиком Найджелом Фараджом в ефірі каналу GB News. Зокрема він підтвердив свою прихильність членству в Альянсі, але зазначив, що не хоче, щоб європейці "користувалися" американською підтримкою.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що, якби не Сполучені Штати, НАТО буквально навіть не існувало", — сказав Трамп.

За його словами, Вашингтон прийде на допомогу країнам Європи, якщо ті зазнають нападу, але підкреслив, що США "хочуть платити справедливу частку, але не частку всіх інших", маючи на увазі оборонні витрати країн Альянсу.

Трамп також висловив думку, що НАТО має значно більше значення для Європи, ніж для Штатів, оскільки вони мають "великий красивий океан", що відокремлює від "деяких проблем".

Він зазначив, що якщо європейці "гратимуть чесно", то США залишаться в НАТО зі стовідсотковою ймовірністю.

Як повідомлялося раніше, під час своєї каденції Трамп неодноразово критикував інші країни НАТО, насамперед Німеччину, за те, що ті скоротили свої оборонні витрати значно нижче за 2% ВВП, які країни зобов’язалися виділяти. Через це він навіть погрожував відкликати військовий контингент з Німеччини та перенаправити його до Польщі.

У ході нинішньої виборчої кампанії він неодноразово заявляв, що планує вивести США зі складу Альянсу і навіть заохочувати Росію атакувати Європу.