Пентагон активно працює з Конгресом щодо прийняття допомоги Україні: деталі

Фінансування потреб національної безпеки є для Пентагона критично важливими

Міністерство оборони США активно тисне на Конгрес для ухвалення конгресменами законопроєкту щодо фінансування потреб національної безпеки Сполучених Штатів. У цьому документі знаходиться допомога Україні, а ще без цього документа армія США не може фінансувати власні потреби.

Про це сказав спікер Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, Пентагон зараз вимагає найскорішого ухвалення законопроєкту, оскільки фінансування потреб національної безпеки є для Пентагона критично важливими.

"Міністр і міністерство в цілому продовжують активно взаємодіяти та працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням. Існує багато причин [цього], не останньою з яких є продовження підтримки України у її боротьбі", – зазначив він.

Нагадаємо, британський військовий експерт Глен Грант вважає, що Україна встоїть у війні проти Росії навіть без допомоги США, за яку й досі не можуть проголосувати. Питання лише в тому — як саме. І в цьому є кілька важливих аспектів.

Більше про це читайте у першій частині інтерв’ю Глена Гранта "Телеграфу" під назвою "Через два роки Росія почне "тріскатися" — британський експерт з питань безпеки Глен Грант".

Також раніше ми писали про те, коли у США проголосують за допомогу Україні.