Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив, як Україна може використати затримку з наданням допомоги США

Вже зрозуміло, що й у березні рішення про допомогу Україні не ухвалять у США. Розглядати законопроєкт у Палаті представників планують у квітні. І те, поки незрозуміло — варіант, затверджений Сенатом ще в середині лютого, або якийсь новий, якому, у разі ухвалення нижньою палатою, потрібно буде пройти ще й верхню.

Думаю, ні в кого вже немає сумнівів, що українське питання стало частиною передвиборчого порядку денного у США.

На жаль, це сталося не в такому вигляді, як би нам хотілося. У будь-якому разі, цей факт треба використати у своїх інтересах.

І мене дивує, що українська влада не намагається працювати з середовищем Демократичної та Республіканської партій, щоб вплинути на те, що відбувається останнім часом у Палаті представників. Ми не можемо вплинути на депутатів, але можемо вплинути на їхніх виборців. Я в цьому впевнений!

І це слід робити, розуміючи, як працює американська політична система.

Наразі йде конкуренція за те, хто продемонструє найкращу, найефективнішу підтримку Україні. І зробити це треба в тому вигляді, який був би найпривабливішим для майбутніх президентських перегонів.

Тому демократи та республіканці конкурують сьогодні за те, щоб просунути свій алгоритм допомоги Україні. І нам було б дуже непогано висловитися з цього питання, вжити певних дій.