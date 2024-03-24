"Не можемо програти Путіну": у США розповіли, коли нарешті проголосують за допомогу Україні

Допомога Україні може бути прийнята у квітні

Американські конгресмени з Палати представників мають намір розглянути законопроєкт про воєнну допомогу Україні та Ізраїлю незабаром. Це потрібно, оскільки ситуація зі снарядами у ЗСУ залишається дуже важкою.

Як розповів голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол (республіканець) у коментарі каналу CBSNews, на розгляд документ можуть винести після Великодня, який за західним обрядом цього року святкується 31 березня.

На уточнення, чи це буде після того, як конгресмени повернуться з канікул 9 квітня, МакКол відповів, що "хотів би закінчити з цим якнайшвидше".

"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну — дозволимо йому захопити Україну, Молдову, Грузію — і кинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані. Чи робить це Сполучені Штати слабшими або сильнішими? Я думаю слабшими", — сказав він.

За його словами, спікер Палати представників Майк Джонсон розуміє цю термінову необхідність, але зараз перебуває у дуже важкому становищі та намагається утримати Конгрес від скочування на повну дисфункцію, чого не можна допустити, поки "світ у вогні".

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через який зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади після того, як він погодився винести документ на розгляд. Відповідне клопотання вже було подано – його автором стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка неодноразово відзначалася проросійськими висловлюваннями.

Нагадаємо, Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через який постійно блокується допомога Україні.