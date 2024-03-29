Пентагон активно работает с Конгрессом по принятию помощи Украине: детали

Финансирование потребностей национальной безопасности является для Пентагона критически важным.

Министерство обороны США активно давит на Конгресс для принятия конгрессменами законопроекта о финансировании потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов. В этом документе находится помощь Украине, а еще без этого документа армия США не может финансировать собственные потребности.

Об этом сказал спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, Пентагон сейчас требует скорейшего принятия законопроекта, поскольку финансирование потребностей национальной безопасности является для Пентагона критически важным.

"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием. Существует много причин [этого], не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе", – отметил он.

Напомним, британский военный эксперт Глен Грант считает, что Украина устоит в войне против России даже без помощи США, за которую до сих пор не могут проголосовать. Вопрос только в том, как именно. И в этом есть несколько важных аспектов.

Больше об этом читайте в первой части интервью Глена Гранта "Телеграфу" под названием "Через два года Россия начнет "трескаться" — британский эксперт по безопасности Глен Грант".

Также раньше мы писали о том, когда в США проголосуют за помощь Украине.