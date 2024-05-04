Загроза Росії для країн ЄС - реальна: Боррель виступив з тривожною заявою

Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться

Найбільшою загрозою існування Європи є путінська Росія, яка повернулася до імперського сприйняття світу. Європейці мають розуміти, війська РФ будуть на кордонах Польщі.

Тому готуватись потрібно вже зараз. Про це під час виступу в Оксфордському університеті щодо ситуації з безпеки у світі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Сьогодні Путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а Росія контролюватиме 44 відсотки світового зернового ринку, — є чимось таким, про що європейці мають знати", — заявив Боррель.

Замість кола друзів, яке хотіли створити європейці, вони отримали вогняне коло, яке тягнеться від країн Сахель до Близького Сходу, від Кавказу до нинішнього поля бою в Україні. За словами високого представника ЄС, міжнародна система, яка склалася після "холодної війни", більше не існує. Сполучені Штати Америки втратили свій статус гегемона, до того ж багатосторонній порядок, що склався після 1945 року, втрачає свої основи. У цих умовах, за словами Борреля, є реальною загроза, що сама Європа, якою її знають сьогодні, може померти. Тож це вимагає негайних дій від європейців.

"Насамперед ми маємо зробити чітку оцінку щодо небезпеки з боку Росії, саме Росія вважається найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Можливо, не всі в Європейській раді з цим погоджуються, але більшість підтримують цю ідею. Росія є екзистенційною загрозою для нас, і ми зобов’язані мати відкриті очі в оцінках цього ризику", — наголосив високий представник ЄС.

На його думку, під керівництвом Путіна Росія повернулася до імперіалістичного розуміння світу. За словами Борреля, імперська Росія царських часів та часів радянської імперії були реабілітовані Путіним, який марив її колишніми розмірами та впливами.

"Це була Грузія 2008 року. Це був Крим у 2014 році. Ми не бачили або не хотіли бачити еволюцію Росії під наглядом Путіна. Навіть попри те, що Путін сам попередив нас на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Важливо перечитати, що Путін сказав у 2007 році під час безпекової конференції в Мюнхені, — те, що, я боюся, ніхто не хотів чути або розуміти", — сказав Боррель.

За словами високого представника ЄС, Європа розробила модель відносин, засновану на співпраці та взаємній економічній залежності; в рамках ЄС вона мала великий успіх і уможливила 70 років миру між європейськими країнами. Європейці були переконані, що така взаємозалежність також призведе до політичних змін у Росії та Китаї. Однак це переконання виявилося помилковим, і таких змін не відбулося. В умовах російського авторитаризму взаємозалежність не принесла миру. Натомість вона перетворилася на залежність, особливо від викопного палива, і ця залежність перетворилася на зброю.

Боррель переконаний, що дедалі більше європейських лідерів усвідомлюють цю загрозу. Навіть президент Франції Емануель Макрон, який завжди закликав "не принижувати Росію", попереджає про глобальні наслідки, якщо Росії вдасться перемогти в Україні. Такі попередження лунають і від інших країн світу, наприклад, з Японії.

Проте у Європейському Союзі, сказав Боррель, не всі поділяють таку оцінку. Деякі з європейських лідерів заявляють, що Росія не є для них екзистенційною загрозою, навпаки, вони вважають Росію "добрим другом".

"Європейський Союз керується більшістю, наша політика стосовно Росії завжди перебуває під загрозою, коли одного голосу достатньо для вето, — як це (прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан довів, коли затримав наш нещодавній пакет допомоги для України. Водночас в Сполучених Штатах політична поляризація затримала пакет військової допомоги (для України) на пів року. У розпалі війни пів року – це дуже багато часу. Це може дорівнювати різниці між перемогою та поразкою у війні", — наголосив високий представник ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами представниа Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького, Росія може захопити країни Балтії протягом тижня. При цьому реакція НАТО буде довшою – до 10 днів.