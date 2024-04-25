Потрібно убезпечити європейський континент: Макрон зробив важливу для України заяву

У Франції заявили, що Європі час вживати заходів, щоб убезпечити континент

Президент Франції Еммануель Макрон, який запропонував тимчасове перемир’я на фронті, зробив нову заяву. Французький президент переконаний, що однією з умов безпеки в Європі є програш Росії у війні проти України.

Про це повідомляє французький телеканал TF1. Макрон наголосив, що Європа має продовжувати допомагати Україні, але водночас і не забувати убезпечити себе.

"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, що Росія не виграє агресивної війни, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який я зробив у Парижі 26 лютого, щоб знову запровадити стратегічну двозначність", — заявив він.

Еммануель Макрон додав, що незалежна Україна є необхідною умовою європейської безпеки. Він наголосив, що Європа має робити все, щоб убезпечити свій континент.

"Чи є у нас якісь межі? Ні. І тому ми маємо бути переконливими, стримувати, бути присутніми і продовжувати зусилля. Тому те, що нам потрібно зробити, і це нова парадигма, — це надійна оборона європейського континенту", — заявив він. .

Президент Франції додав, що Європа має відновити загальну систему безпеки, оскільки це є "надійною умовою захисту європейського континенту".

"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи потрібно для цього нарощувати наш оборонний потенціал, і якщо так, то який? Безперечно. Ось чому найближчими місяцями я запрошу всіх наших партнерів реалізувати цю європейську оборонну ініціативу", — заявив Еммануель Макрон.

Також "Телеграф" розповідав про те, як військові із Франції можуть допомогти Україні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що воювати проти РФ вони не будуть і розповів, на яких напрямках можна використати допомогу іноземних солдатів.