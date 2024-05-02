Макрон пояснив свої слова про смерть Європи: назвав три причини

Європа – не найбезпечніший регіон у світі

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив свій вислів, що "Європа може померти". Він зазначив, що мав на увазі слова французького письменника Поля Валері після Першої світової війни

Про це французький лідер заявив в інтерв’ю The Economist. Він нагадав, що тоді Валері заявив: "відтепер ми знаємо, що наші цивілізації є смертними".

"По-перше, тому що у нас є військовий та геополітичний ризик, ризик безпеки. Європа – не найбезпечніший регіон у світі, навіть попри те, що на континенті існує солідна, всеосяжна та ефективна модель збройних сил, така як французька армія", — заявив Макрон.

За його словами, якщо подивитися на Європу в цілому, то можна побачити, що вона вклала набагато менше коштів у свою оборону та безпеку, ніж Сполучені Штати чи Китай. Президент наголосив, що Європа опинилася у глобальному середовищі, де повертається поширення зброї масового знищення.

"І не лише високоінтенсивна війна повертається на європейську землю, а й ведеться ядерною державою з войовничою риторикою. Все це означає, що Європа має законно поставити перед собою питання про свій військовий захист. І справді, вона має підготуватися до того, що більше не буде користуватися таким самим захистом з боку Сполучених Штатів Америки, як я казав ще у 2019 році. Ми маємо бути готові захистити себе", — зазначив він.

По-друге, за словами президента Франції, для Європи існує економічний та технологічний виклик. Він зазначив, що не може бути великої держави без економічного процвітання, а також без енергетичного та технологічного суверенітету.

"Ми бачили це на початку цієї агресивної війни, коли європейська модель сильно залежала від російського газу, меншою мірою для Франції, ніж для інших країн. Тому нам необхідно зміцнити наш суверенітет, нашу стратегічну автономію, нашу незалежність з погляду енергії, матеріалів та рідкісних ресурсів, а також з точки зору ключових навичок і технологій. І ми почали це пробудження. Ми зробили цей внесок в останні роки, але сьогодні ми не пройшли до кінця. Нам потрібно стати ще могутнішими, сильнішими, радикальнішими", — підкреслив Макрон.

По-третє, на його думку, Європа зіштовхнулася з кризою демократій. Макрон підкреслив, що саме в Європі винайшли ліберальну демократію і європейські соціальні системи засновані на цих правилах.

"Тим не менше, ми страждаємо від уразливостей, створюваних соціальними мережами, цифровізацією наших суспільств і тим, як працює демократія. Демократична вразливість, особливо під час виборів, живить такі антиліберальні або, як ми зараз говоримо, неліберальні імпульси. Є вразливість, тому що наша молодь зазнає неправильного використання цифрових технологій, і наше суспільство трансформується через це неправильне використання", — наголосив президент.

Він підсумував, що існує три екзистенційні ризики для Європи: військовий ризик, економічний ризик, екзистенційний ризик внутрішньої неузгодженості та порушення функціонування демократій.

"Отже, це три ризики, зростання яких останніми роками, безсумнівно, дуже сильно посилилося. Щобільше, після пандемії ми недооцінили цю напруженість, хоча Європа і почала на неї реагувати, але надто несміливо, а іноді й надто пізно", — заявив Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що однією з умов безпеки в Європі є програш Росії у війні проти України.