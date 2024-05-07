Ядерні погрози Путіна не вигідні Китаю: експерт пояснив, чому російському диктатору "прилетить по шапці"

Пекіну важливіше нормальні відносини з Євросоюзом, ніж істеричний "союзник" з ядерною зброєю

Російські ядерні погрози та шантаж, в тому числі публічне оголошення ядерних навчань – це перетинання червоних ліній не тільки для Європи, але й для Китаю, підтримка якого має критичне значення для російського режиму. Тому російському диктатору скоро може дістатися на горіхи від Сі Цзіньпіна.

Про це сказав політичний експерт Максим Джигун в ефірі Національного телемарафону. За словами експерта, Китай зацікавлений у двох речах – це демонстрація власної геополітичної переваги США та відновлення темпів економічного зростання. Дестабілізація світу у плани Пекіна не входить.

"І якщо першу вони реалізують, надаючи допомогу РФ, то з економічного погляду вони це хочуть зробити за допомогою Європи. Для них зараз важливо вибудувати рівні відносини з Європою. І питання дестабілізації шляхом риторики, яку наразі подають у РФ, точно не входить у плани. Очевидно, що будуть жорсткі розмови між країнами ЄС і Китаєм. Адже економіка – це важлива складова, але вона має вкладати в себе і певний політичний наратив", – сказав експерт.

Тому, відзначив Джигун, попри усю співпрацю з Росією Пекін може на вимогу Європи "заспокоїти" Путіна, який розмахався "ядерним дубцем" без згоди свого східного союзника. Тому Китай між збереженням нормальних відносин з Євросоюзом та необхідністю догодити Росії безумовно обере перше.

"Коли виникне питання – зберегти нормальні відносини з ЄС і з іншого боку підтримувати РФ в її ядерних погрозах і мареннях – я думаю, що Сі Цзіньпін буде більш центристських позицій. Я не думаю, що ці заяви були якось синхронізовані з Китаєм. Але роль Пекіна вкрай важлива у тому, щоб заспокоювати ці загострення Путіна", – резюмував експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. У Міноборони РФ заявили, що навчання нібито спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою забезпечення територіальної цілісності та суверенітету РФ "у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Окрім того, у Росії влаштували чергову істерику щодо західної допомоги. У Кремлі заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носіїв ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

Втім, на Заході та в Україні вже прокоментували чергові російські погрози. ГУР вважає, що росіяни блефують, а на Заході оцінили російську риторику, як безвідповідальну. Поступатися російським терористам ніхто не збирається.