Ядерные угрозы Путина не выгодны Китаю: эксперт объяснил, почему российскому диктатору "прилетит по шапке"

Пекину важнее нормальные отношения с Евросоюзом, чем истерический "союзник" с ядерным оружием

Российские ядерные угрозы и шантаж, в том числе публичное объявление ядерных учений, – это пересечение красных линий не только для Европы, но и для Китая, поддержка которого имеет критическое значение для российского режима. Потому российскому диктатору скоро может достаться на орехи от Си Цзиньпина.

Об этом сказал политический эксперт Максим Джигун в эфире Национального телемарафона. По словам эксперта, Китай заинтересован в двух вещах – это демонстрация собственного геополитического превосходства США и возобновление темпов экономического роста. Дестабилизация мира в планы Пекина не входит.

"И если первую они реализуют, оказывая помощь РФ, то с экономической точки зрения они это хотят сделать с помощью Европы. Для них сейчас важно выстроить равные отношения с Европой. И вопрос дестабилизации путем риторики, которую сейчас подают в РФ, точно не входит в планы Китая. Очевидно, что будут жесткие разговоры между странами ЕС и Китаем. Ведь экономика — это важная составляющая, но она должна вкладывать в себя и определенный политический нарратив", — сказал эксперт.

Поэтому, отметил Джигун, при всем сотрудничестве с Россией Пекин может по требованию Европы "успокоить" Путина, размахавшегося "ядерной дубиной" без согласия своего восточного союзника. Поэтому Китай между сохранением нормальных отношений с Евросоюзом и необходимостью угодить России, безусловно, выберет первое.

"Когда возникнет вопрос – сохранить нормальные отношения с ЕС и с другой стороны поддерживать РФ в ее ядерных угрозах и бреднях – я думаю, что Си Цзиньпин будет придерживаться более центристских позиций. Я не думаю, что эти заявления были как-то синхронизированы с Китаем. Но роль Пекина крайне важна для того, чтобы успокаивать эти обострения Путина", – резюмировал эксперт.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Минобороны РФ заявили, что обучение якобы направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и с целью обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Кроме того, в России устроили очередную истерику по поводу западной помощи. В Кремле заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

Впрочем, на Западе и Украине уже прокомментировали очередные российские угрозы. ГУР считает, что россияне блефуют, а на Западе оценили российскую риторику как безответственную. Уступать российским террористам никто не собирается.