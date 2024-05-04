Путін після "інавгурації" відразу поїде до Китаю: про що свідчить візит диктатора до Пекіна

Китай та його режим виграє від війни в Україні, як ніхто інший

Російський диктатор Володимир Путін свій перший візит після "інавгурації" на посаду "президента Росії" планує здійснити до Китаю. Бажання Путіна їхати "на уклін" до лідера Китаю Сі Цзіньпіна показує, як сильно укріпилися зв'язки між двома авторитарними режимами, російським та китайським.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, в тому числі у Кремлі. Візит диктатора до Китаю запланований на 15-16 травня, трохи більше, ніж через тиждень після "інавгурації".

Цікаво, що Путін прибуде до Пекіна майже відразу після того, як Сі завершить своє "турне" по Європейському Союзу. Це буде перший візит китайського лідера до ЄС за останні п'ять років, а відвідувати Сі планує лояльні до нього Угорщину, Сербію та, невідомо чому, Францію.

Видання припускає, що війна в Україні буде однією з тем для обговорення між двома диктаторами. Китай та Росія свого часу проголосили так звану "дружбу без обмежень": саме це дозволило РФ витримати санкційний тиск з боку цивілізованих країн. Китай та його режим виграє від війни в Україні, як ніхто інший: він буквально за копійки купує російську нафту, водночас засмічує російські ринки своїми товарами.

Головне, що отримує Росія від китайських союзників – численна електроніка та промислове обладнання подвійного призначення, яке допомагає вести війну. Товарообіг двох режимів зростає шаленими темпами: зі 108 млрд доларів США у 2020 році до 240 млрд доларів у 2023 році, зростання більше, ніж у два рази.

Востаннє Путін був у Китаї у жовтні того року. Він брав участь у форумі ініціативи Китаю "Один пояс – один шлях". Китай досі одна з небагатьох країн, які не просто запрошують російського диктатора та військового злочинця на свою територію, але й не видадуть його при цьому Міжнародному кримінальному суду.

Зазначимо, що Китай останнім часом різко збільшив продажі російському терористичному режиму технологій, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема Китай продає терористам верстати, мікроелектроніку та інші технології, які росіяни застосовують для виробництва танків, літаків, ракет та іншого озброєння.

При цьому Китай відкрито бреше, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також в Пекіні спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.

Нещодавно Вашингтон пригрозив Пекіну, що вважатиме його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні. Причиною цього є поглиблення співпраці РФ та Китаю. У відповідь китайський режим заявив, що Піднебесна має право на "нормальну співпрацю" із країною-агресоркою, а Китай не сприйме звинувачень та тиску.