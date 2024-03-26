Ядерна промисловість можлива без Росії: Україна та ще одна країна ЄС посилюють співпрацю

Час знижувати вплив Росії на ринок ядерного палива

Україна разом зі Швецією планують посилити свою співпрацю у атомній галузі. Це допоможе країнам отримати енергетичну безпеку навіть без участі Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства енергетики України. Це питання обговорили під час зустрічі у Києві міністр енергетики Герман Галущенко та віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш.

За словами Галущенко, задля зниження впливу Росії на ринок ядерного палива та атомних технологій у Європі співпраця в атомній галузі між Україною та Швецією є пріоритетом.

"Ми змогли показати іншим країнам, що майбутнє ядерної промисловості можливе без Росії: українські фахівці "Енергоатому" працювали разом із спеціалістами заводу компанії Westinghouse у Швеції, щоб створити технологію, яка дозволила нам використовувати паливо західного виробництва на радянських реакторах ВВЕР. Тепер це паливо успішно працює на Рівненській АЕС", — додав він.

На думку Галущенко, для стійкості енергосистеми важливо мати сильну базову генерацію. Якою для України є атомна, вона допомогла нашій державі пережити вже третю зиму в умовах війни та атак на енергосистеми.

Під час зустрічі Ебба Буш підтримала ці погляди, зауваживши, що Швеція планує розвивати не лише відновлювану енергетику, але й атомну. За її словами, важлива стабільність та надійність генерації енергії для забезпечення енергетичної безпеки країн. Це дуже цінно в умовах непередбачуваних обставин, тому Буш висловила готовність до подальшої співпраці з Україною в цьому напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, що у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції та згадали про Україну.