75% українців не довіряють Порошенку, він лідер усіх антирейтингів – опитування

Народний депутат Петро Порошенко очолив список політиків із найвищим антирейтингом. Загалом йому не довіряють понад 75% українців, а близько 64% впевнені у шкідливості його діяльності для України у війні з рф. Про це йдеться в соціологічному дослідженні «Active Group» на тему «Настрої українців і ставлення до політичних лідерів», - передає “Інтерфакс-Україна”.

Найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку – 75,3%, тоді як повністю довіряють йому лише 5,3% опитаних.

Відповідаючи на питання: «Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з рф?», 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка шкідливою.

Близько 71% опитаних вважає, що міжнародна діяльність лідера «Євросолідарності» несе негатив для держави.

В українців також запитали, що вони думають щодо заяв політиків про їх допомогу ЗСУ. Лише 7% вважають, що Порошенко допомагає військовим. А понад 72% опитуваних впевнені, що депутат займається тільки піаром. Натомість, таку думку поділяють і військові – минулого тижня бійці заявили, що тисячі бордів на мільйони гривень з рекламою Порошенка по всій країні – спекуляція на ЗСУ.

Натомість, понад 60% українців найбільше серед політиків довіряють Президенту України Володимиру Зеленському; понад 82% опитаних назвали його міжнародну діяльність позитивною для України.

Дослідження проводилось компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 19 червня 2024 р.

Як повідомлялося раніше, українці назвали Порошенка розчаруванням минулого року. В грудні 2023-го, перед спробою зустрітися з проросійським прем'єром Угорщини Орбаном, Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 млн грн. Тоді ж, за словами експертів, Порошенко через Орбана мав передати сигнал росії про свою готовність очолити кампанію із «примушення України до миру».