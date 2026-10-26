Це не дає права на відстрочку: що має довести батько-одинак, щоб не бути мобілізованим

Суд перевіряє кілька умов одразу, і без однієї відмовить

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Розлучення, діти з батьком і відмова ТЦК. Чому проживання дітей удома не дає відстрочки від мобілізації і який документ справді працює?

Відповіді на ці питання, а також про вимоги суду та оскарження відмови, "Телеграфу" дала юристка ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко в ексклюзивному коментарі.

Діти живуть з татом, а відстрочки немає: що вирішив Верховний Суд

Багато чоловіків після розлучення вважають, що дитина в їхній квартирі автоматично робить їх батьками, які виховують дітей самостійно. Закон дивиться інакше.

"Сам по собі факт проживання дітей з батьком не робить його особою, яка самостійно виховує дітей. Сімейний кодекс виходить з рівності прав та обов'язків батьків. Розлучення чи окреме проживання матері від цих обов'язків не звільняє", — пояснює Анна Салієнко.

Позицію підтвердив Верховний Суд. Як нагадала Анна Салієнко, у постанові від 09.12.2025 у справі № 307/4851/22 суд зазначив: окреме проживання батьків і визначення місця проживання дитини з батьком не свідчать про самостійне виховання та не є підставою для відстрочки. Нотаріальний договір між батьками такого юридичного факту теж не створює.

Свіжа практика йде тим самим шляхом. Постановою від 22 червня 2026 року у справі № 529/622/24 Верховний Суд залишив без задоволення скаргу батька, який просив встановити факт самостійного виховання сина. Суди нижчих інстанцій відмовили чоловікові, бо мати не позбавлена батьківських прав, періодично приїздить до сина і підтримує зв'язок з органами опіки. Верховний Суд додав, що саме бажання отримати відстрочку не є підставою для відмови в такому позові, але факт самостійного виховання слід довести.

Чотири умови, які суд перевіряє одночасно

Статус змінює лише судове рішення. З моменту ухвалення рішення про встановлення факту самостійного виховання та утримання дітей батько юридично вважається таким, що виховує їх сам. Таке рішення є підставою для відстрочки.

Закон вимагає двох речей одразу: самостійного виховання і самостійного утримання дитини. Тому участь матері в житті дітей має для суду вирішальне значення.

"Якщо мати спілкується з дітьми, забирає їх на вихідні, купує речі чи фінансово допомагає, говорити про самостійне виховання батьком не можна. Йдеться саме про ситуації, коли другий з батьків фактично самоусунувся від виконання обов'язків", — зазначає Анна Салієнко.

Пункт 4 частини 1 статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не надає відстрочку лише тому, що діти лишилися з батьком. Право виникає, коли самостійне виховання дитини до 18 років підтверджено судом. Щоб суд встановив цей факт, батько має довести одразу чотири обставини:

Діти постійно живуть саме з ним. Він сам забезпечує потреби дітей: харчування, одяг, навчання, лікування. Мати фактично не бере участі ні у вихованні, ні в утриманні. Така ситуація склалася з волі матері, а не тому, що батько заважає їй спілкуватися з дітьми.

"Якщо хоча б одна з цих умов не підтверджується, суд, найімовірніше, відмовить у встановленні факту, а отже, і підстави для відстрочки не буде", — попереджає юристка.

Який документ приймає ТЦК, якщо мати жива

ТЦК розглядає лише ті папери, що вказані в постанові Кабміну № 560. Спершу потрібне свідоцтво про народження дитини, де військовозобов'язаний записаний батьком. До нього додають одне з підтверджень, що другого з батьків немає в житті дитини:

свідоцтво про смерть матері або рішення суду про оголошення її померлою;

матері або рішення суду про оголошення її померлою; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

матері батьківських прав; рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; вирок суду , за яким мати відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

, за яким мати відбуває покарання у місцях позбавлення волі; рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини.

Якщо мати жива, не позбавлена батьківських прав, не визнана безвісно відсутньою і не у в'язниці, доступний лише останній варіант.

"Тут важливо не плутати юридичні конструкції, що на практиці трапляється досить часто. Рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком права на відстрочку не дає. Таке право дає лише рішення суду про встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини", — наголошує Анна Салієнко.

Нотаріальний договір між батьками, довідки зі школи й акти служби у справах дітей також не є самостійною підставою для ТЦК. Зате вони працюють доказами, коли суд розглядає справу про встановлення факту.

Юристи зазначають ще одну деталь. ТЦК зазвичай діє суворо за буквою: якщо в рішенні суду немає дослівного формулювання про встановлення факту самостійного виховання, у відстрочці можуть відмовити. Формулювання в резолютивній частині рішення варто перевірити ще до звернення.

Аліменти й вихідні з дітьми: чому шанси на суд тануть

Окреме питання: що, коли мати платить аліменти або бачиться з дітьми. Відповідь юристки однозначна.

"Сплата аліментів означає участь матері в утриманні дітей, тому умова про самостійне утримання не виконується. Регулярне спілкування матері з дітьми спростовує самостійне виховання", — каже Анна Салієнко. За її оцінкою, у таких випадках шанси на встановлення факту невеликі.

Є й зворотний бік. Верховний Суд неодноразово наголошував, що перебування матері окремо, зокрема за кордоном, саме по собі не означає, що вона ухиляється від обов'язків.

Сім груп доказів, які переконують суд

Довести, що мати не бере участі у вихованні, можна лише сукупністю доказів. За словами Анни Салієнко, до них належать:

довідка про реєстрацію місця проживання дітей разом з батьком;

місця проживання дітей разом з батьком; довідки зі школи чи садка про те, хто ходить на батьківські збори, забирає дитину і спілкується з педагогами;

про те, хто ходить на батьківські збори, забирає дитину і спілкується з педагогами; довідка від сімейного лікаря про те, хто водить дитину на прийоми;

про те, хто водить дитину на прийоми; акт обстеження умов проживання та висновок служби у справах дітей;

та висновок служби у справах дітей; документи про витрати на дітей: чеки, банківські виписки;

на дітей: чеки, банківські виписки; підтвердження, що мати не сплачує аліменти ;

; показання свідків: педагогів, сусідів, родичів.

Перелік не вичерпний.

Суди перевіряють такі справи уважно. "Верховний Суд звертав увагу, що сімейно-правові механізми мають застосовуватися для захисту прав дитини, а не для створення підстав для відстрочки. Тому формальна згода матері без реальних доказів її самоусунення суду, як правило, недостатня", — пояснює юристка.

Відмова в ТЦК: коли оскаржувати, а коли йти до суду

Спершу треба з'ясувати причину відмови, радить Анна Салієнко. За її словами, найчастіше батько подає не рішення про самостійне виховання, а, наприклад, рішення про визначення місця проживання дитини чи інші документи поза переліком. У такому разі відмова, найімовірніше, законна, і скаржитися на неї недоцільно.

"Правильний шлях: спершу звернутися до суду для встановлення цього факту, а після набрання рішенням законної сили повторно подати заяву на відстрочку через "Резерв+" або ЦНАП", — розповідає експертка.

"Резерв+" це державний застосунок, ЦНАП — центр надання адміністративних послуг.

Якщо рішення про самостійне виховання було подано, а відстрочку все одно не надали, відмову можна оскаржити двома шляхами:

До вищого територіального центру комплектування (обласного). До адміністративного суду.

Законопроєкт № 15530: що хочуть змінити після скандалу в Кривому Розі

Усе описане вище діє в чинній редакції. Проте 20 серпня 2026 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15530. Він пропонує змінити статтю 23 закону про мобілізацію й додати до підстав для відстрочки рішення суду про визначення місця проживання малолітньої дитини разом з військовозобов'язаним.

Поштовхом став випадок у Кривому Розі. 34-річний батько самостійно ростив п'ятирічну доньку і двічі отримав відмову у відстрочці. У ТЦК пояснили, що в рішенні суду про проживання дитини з батьком немає підтвердження, що вона перебуває на його утриманні. Після ВЛК (військово-лікарської комісії) чоловіка визнали придатним і направили до військової частини. Дитину тимчасово забрала директорка дитсадка, а омбудсман Дмитро Лубінець вимагав розслідування.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді комітетів Верховної Ради. До його ухвалення діє чинний порядок.

Рішення суду є, а відстрочки ще немає

Навіть із рішенням суду на руках чоловік не захищений від мобілізації, доки не подав заяву через "Резерв+" чи ЦНАП і не отримав рішення про надання відстрочки. Про це попереджає Анна Салієнко.

Юристка радить не зволікати ні зі зверненням до суду, ні з оформленням відстрочки одразу після того, як рішення набуде законної сили. Судова практика в таких справах сувора, тому до процесу потрібна ретельна доказова база.