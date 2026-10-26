Є загиблий та постраждалі: як виглядають місця прольотів у Києві (відео Яна Доброносова)
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Серед поранених багато студентів з університетського гуртожитку
Ввечері 26 жовтня російські окупанти атакували Київ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у кількох районах столиці, є загиблий та 10 постраждалих.
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як виглядає одне з місць прильоту ворожої ракети. На кадрах помітно величезну вирву у землі, а також пошкоджену карету швидкої допомоги.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ракети влучили на територію одного з університетів і поруч із ним, у районі парку "Кіото", станції метро та житлових будинків.
Є інформація, що люди можуть бути під завалами. Тривають рятувальні роботи.
"Поруч немає жодного військового об’єкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі", — наголосив президент.
Більшість поранених у Києві — студенти з університетського гуртожитку.
Зауважимо, що мер столиці Віталій Кличко зазначив, що є постраждалі серед медиків швидкої, які прибули на виклик, — парамедик та екстрений медичний технік.
Також унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один із медичних закладів у Дніпровському районі
"Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна у двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали", — додав Кличко.
Один з прильотів стався біля станції метро "Лісова". На кадрах помітно велику кількість уламків та скла. Також є згоріли автомобілі.
Рух проспектом Броварським (від станції метро "Лісова" в напрямку вулиці Братиславської) перекрито. Об’їзд здійснюється вулицею Кіото.
Також внаслідок ворожої атаки постраждав супермаркет "Ашан". Суттєві пошкодження помітні на фасаді, а парковка перед ним всіяна уламками.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українська компанія F-Drones розробляє реактивний дрон-перехоплювач F-Jet 80 для боротьби з російськими ударними безпілотниками.