Є загиблий та постраждалі: як виглядають місця прольотів у Києві (відео Яна Доброносова)

Серед поранених багато студентів з університетського гуртожитку

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Ввечері 26 жовтня російські окупанти атакували Київ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у кількох районах столиці, є загиблий та 10 постраждалих.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як виглядає одне з місць прильоту ворожої ракети. На кадрах помітно величезну вирву у землі, а також пошкоджену карету швидкої допомоги.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ракети влучили на територію одного з університетів і поруч із ним, у районі парку "Кіото", станції метро та житлових будинків.

Є інформація, що люди можуть бути під завалами. Тривають рятувальні роботи.

"Поруч немає жодного військового об’єкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі", — наголосив президент.

Більшість поранених у Києві — студенти з університетського гуртожитку.

Вирва на місці прильоту у Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Зауважимо, що мер столиці Віталій Кличко зазначив, що є постраждалі серед медиків швидкої, які прибули на виклик, — парамедик та екстрений медичний технік.

Також унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один із медичних закладів у Дніпровському районі

"Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна у двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали", — додав Кличко.

Один з прильотів стався біля станції метро "Лісова". На кадрах помітно велику кількість уламків та скла. Також є згоріли автомобілі.

Рух проспектом Броварським (від станції метро "Лісова" в напрямку вулиці Братиславської) перекрито. Об’їзд здійснюється вулицею Кіото.

Обʼїзд Броварського проспекту на карті

Також внаслідок ворожої атаки постраждав супермаркет "Ашан". Суттєві пошкодження помітні на фасаді, а парковка перед ним всіяна уламками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська компанія F-Drones розробляє реактивний дрон-перехоплювач F-Jet 80 для боротьби з російськими ударними безпілотниками.