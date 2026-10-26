"Шуба" відійде на другий план: як приготувати закуску з тюльки

Рибу доповнюють маринована цибуля та соковиті овочі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З недорогої тюльки можна приготувати яскраву закуску з маринованою синьою цибулею, солодким перцем і помідорами. Викладати інгредієнти шарами не потрібно: очищену рибу достатньо змішати з овочами, петрушкою та простою заправкою.

Рецептом поділилася блогерка Ірина Верчик в Instagram.

"Це таке смачне поєднання, що шуба відходить на другий план", – зазначила вона.

Читайте також: Маринована цибуля за 10 хвилин: хрумке доповнення до шашлику, бургерів і салатів (відео)

Соковиті овочі доповнюють рибу, маринована цибуля надає закусці кислинки, а зерниста гірчиця й ароматна олія роблять смак яскравішим. Подати страву можна в спільному салатнику або порційно.

Що знадобиться для закуски з тюльки

Візьміть тюльку, мариновану синю цибулю, болгарський перець, помідор, петрушку, зернисту гірчицю й ароматну рослинну олію. Кількість продуктів добирайте за розміром порції.

Цибуля потрібна вже маринована. Перш ніж додати її, дайте стекти зайвому маринаду – так заправка не буде надто рідкою. У перцю видаліть насіння та внутрішні перегородки, помідор і петрушку вимийте й обсушіть.

Для заправки підійде ароматна соняшникова олія: вона добре поєднується з рибою та цибулею. Використовуйте саме зернисту гірчицю – вона розподілиться між шматочками й збереже текстуру.

Як почистити тюльку та зібрати страву

Обережно відокремте в риби голову, розкрийте черевце й видаліть нутрощі. Розгорніть тушку та вийміть хребет разом із хвостом, намагаючись не пошкодити філе. Перевірте, чи не залишилося великих кісток.

Тюльку потрібно обережно очистити від нутрощів і хребта. Скріншот mama_verchyk/Instagram

Викладіть очищену тюльку в тарілку або салатник. Болгарський перець наріжте соломкою, помідор – невеликими шматочками, петрушку подрібніть. Не нарізайте овочі надто дрібно: у готовій страві мають залишитися соковиті шматочки.

Додайте до риби мариновану синю цибулю, перець, помідор і петрушку. Покладіть зернисту гірчицю, полийте ароматною олією й обережно перемішайте, піднімаючи інгредієнти з дна.

Тюльку з овочами заправляють ароматною олією. Скріншот mama_verchyk/Instagram

З чим подавати тюльку з овочами

До закуски підійде відварена або запечена картопля. Її м’який смак доповнить насичену рибу, мариновану цибулю та гірчичну заправку. Картоплю можна подати окремо, щоб кожен узяв потрібну порцію.

Ще один варіант – житній хліб або злегка підсушені скибочки. Викладайте на них тюльку з овочами безпосередньо перед їжею, щоб хліб не розмок від помідорного соку й олії.

Якщо подаєте страву на спільний стіл, перемішайте її перед подаванням, щоб заправка рівномірно покрила рибу й овочі. Спочатку скуштуйте закуску й лише потім додавайте сіль: солона тюлька та готова гірчиця вже надають їй насиченого смаку.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом бюджетної закуски із оселедця.