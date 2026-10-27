Забудьте фразу "нема за що": як відповідати на "дякую"

Українська мова має кілька природних відповідей на слова вдячності

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В українській мові варіантів, як дякувати чимало та і відповісти є чим. І хоча вираз "немає за що" дійсно існує в розмовній мові, обирати краще іншу відповідь

На "дякую" можна відповісти коротко – "будь ласка" або трохи тепліше: "радий допомогти". У нейтральному й офіційному спілкуванні ці формули доречніші за звичне "нема за що".

Річ у відтінку значення. Людина може сприйняти відповідь "немає за що" як знецінення зробленого: наче вчинок не вартий уваги, а витрачені зусилля – навіть короткої подяки. Це також може вплинути на подальші звертання до вас – якщо допомога насправді така легка, що не варта подяки, то чому б не користатись добротою.

Що сказати у відповідь на подяку

Найуніверсальніші варіанти – "будь ласка" та "прошу" з наголосом на О. Вони короткі, ввічливі й пасують до нейтральної розмови. Якщо співрозмовник дякує за ваш учинок, цього достатньо: так ви приймаєте його слова, не применшуючи значення зробленого.

Тепліше звучать "на здоров’я", "радий допомогти". У такій відповіді чути доброзичливість, тож співрозмовникові не доведеться здогадуватися, як ви поставилися до його прохання.

Якщо хочете показати готовність допомогти знову, скажіть "завжди до послуг" або "звертайтеся". Ці слова запрошують звернутися надалі. Обирайте їх, коли справді хочете передати саме це.

Як повідомляв "Телеграф", редакторка Ольга Васильєва пояснила, яке слово краще обирати під час зустрічі. Повсякденна ввічливість тут пов’язана з мовною традицією, а не тільки зі звичкою. Мовці не завжди знають, який варіант відповідає традиційній українській нормі "Доброго дня" чи "Добрий день".