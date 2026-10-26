З башточкою та візерунками: який вигляд має одна з унікальних шкіл на Полтавщині

У Харсіках збереглася будівля українського архітектурного модерну, де після переїзду учнів розмістили лікувально-трудовий профілакторій.

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У селі Харсіки Полтавської області стоїть старовинна земська школа, збудована на початку XX століття за проєктом архітектора Опанаса Сластіона. Її легко впізнати за незвичайною архітектурою: декоративними башточками, трапецієподібними вікнами та візерунками на цегляному фасаді. Зараз пам’ятка поступово руйнується. Дах протікає, дерев’яні конструкції пошкоджені, усередині обвалюються стеля та підлога.

Розповідаємо, чим примітна школа і чому вона опинилася під загрозою зникнення.

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Школа з башточками та незвичайними вікнами

Будівлю звели 1913 року як трикласне народне училище, повідомляє "Україна Інкогніта". Вона входила до мережі шкіл Лохвицького земства і стала одним із зразків українського архітектурного модерну. Фасади прикрашають геометричні візерунки, а будівля вирізняється декоративними башточками та трапецієподібними вікнами.

Старовинна земська школа в Харсіках. Фото: Полтавська ОВА

Одноповерхова школа має П-подібну форму. За цегляним облицюванням прихований дерев’яний каркас. Малюнок на стінах утворює сама кладка за принципом "біле по білому", а під звисом даху розміщений накладний дерев’яний декор. Південний фасад прикрашає слухове вікно з різьбленням.

Опанас Сластіон спроєктував земську школу в Харсіках

Спочатку комплекс був набагато більшим. Поруч стояли дерев’яний сарай і дубовий погріб, були криниця, вбиральня та огорожа. До наших днів дійшли сама школа і руїни ще однієї споруди. Усередині частково збереглися карниз простого профілю та деякі первісні віконні рами.

Після учнів будівлю зайняв профілакторій

Багато років у школі навчалися діти. 1984 року в селі збудували нову школу коштом колгоспу "Маяк", а історичну будівлю пристосували під лікувально-трудовий профілакторій. Пізніше вона спорожніла.

Старовинна земська школа в Харсіках. Фото: Полтавська ОВА

Місцева жителька Анастасія Руда згадувала, що після від’їзду профілакторію люди просили облаштувати в будівлі церкву, але "лікарня не дозволила".

Що відбувається з пам’яткою зараз

Школу намагалися врятувати й раніше. 2016 року жителі вийшли на толоку: розчистили зарості навколо будівлі, прибрали сміття та обрізали гілки. На той час на школі вже з’явилася табличка "Пам’ятка архітектури".

Вікна школи в Харсіках. Фото: Полтавська ОВА

Зараз будівлю законсервовано, але довгі роки занедбаності завдали їй серйозної шкоди. Пошкоджено дах і внутрішні конструкції, руйнується цегляна кладка фасаду. Школі терміново потрібні протиаварійні роботи. Поки що віконні отвори закрили плівкою, щоб усередину потрапляло менше опадів.

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