З башточкою та візерунками: який вигляд має одна з унікальних шкіл на Полтавщині
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У Харсіках збереглася будівля українського архітектурного модерну, де після переїзду учнів розмістили лікувально-трудовий профілакторій.
У селі Харсіки Полтавської області стоїть старовинна земська школа, збудована на початку XX століття за проєктом архітектора Опанаса Сластіона. Її легко впізнати за незвичайною архітектурою: декоративними башточками, трапецієподібними вікнами та візерунками на цегляному фасаді. Зараз пам’ятка поступово руйнується. Дах протікає, дерев’яні конструкції пошкоджені, усередині обвалюються стеля та підлога.
Розповідаємо, чим примітна школа і чому вона опинилася під загрозою зникнення.
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Школа з башточками та незвичайними вікнами
Будівлю звели 1913 року як трикласне народне училище, повідомляє "Україна Інкогніта". Вона входила до мережі шкіл Лохвицького земства і стала одним із зразків українського архітектурного модерну. Фасади прикрашають геометричні візерунки, а будівля вирізняється декоративними башточками та трапецієподібними вікнами.
Одноповерхова школа має П-подібну форму. За цегляним облицюванням прихований дерев’яний каркас. Малюнок на стінах утворює сама кладка за принципом "біле по білому", а під звисом даху розміщений накладний дерев’яний декор. Південний фасад прикрашає слухове вікно з різьбленням.
Спочатку комплекс був набагато більшим. Поруч стояли дерев’яний сарай і дубовий погріб, були криниця, вбиральня та огорожа. До наших днів дійшли сама школа і руїни ще однієї споруди. Усередині частково збереглися карниз простого профілю та деякі первісні віконні рами.
Після учнів будівлю зайняв профілакторій
Багато років у школі навчалися діти. 1984 року в селі збудували нову школу коштом колгоспу "Маяк", а історичну будівлю пристосували під лікувально-трудовий профілакторій. Пізніше вона спорожніла.
Місцева жителька Анастасія Руда згадувала, що після від’їзду профілакторію люди просили облаштувати в будівлі церкву, але "лікарня не дозволила".
Що відбувається з пам’яткою зараз
Школу намагалися врятувати й раніше. 2016 року жителі вийшли на толоку: розчистили зарості навколо будівлі, прибрали сміття та обрізали гілки. На той час на школі вже з’явилася табличка "Пам’ятка архітектури".
Зараз будівлю законсервовано, але довгі роки занедбаності завдали їй серйозної шкоди. Пошкоджено дах і внутрішні конструкції, руйнується цегляна кладка фасаду. Школі терміново потрібні протиаварійні роботи. Поки що віконні отвори закрили плівкою, щоб усередину потрапляло менше опадів.
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