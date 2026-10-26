Ритуальні послуги та вибір місць на кладовищі пропонують перевести в онлайн: як це буде працювати
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Ініціатива передбачає електронний реєстр кладовищ, відкриті ціни та можливість укладати договори дистанційно
На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою докорінно реформувати ринок ритуальних послуг і створити єдину державну онлайн-платформу "Поховання України". Автор вважає, що це допоможе викорінити корупцію та здирництво.
Про це повідомляє "Телеграф". Автор звернення Денис Бринза наголошує, що організація поховань в Україні пов’язана з високими корупційними ризиками. У найважчий момент родини померлих стикаються з вимаганням неофіційних платежів, штучним створенням "дефіциту" місць на кладовищах і нав’язуванням послуг конкретних монопольних перевізників чи гробарів за завищеними цінами.
Якщо родина відмовляється платити або користуватися послугами запропонованих "своїх" компаній, їй можуть штучно затримувати видачу документів чи виділення землі. Іноді замовлені працівники взагалі не прибувають у погоджений час.
"Необхідно докорінно змінити систему організації поховань, щоб у найважчий момент життя людина не ставала заручником посадовців, адміністрацій кладовищ або окремих ритуальних підприємств, які можуть використовувати горе родини для отримання надмірного чи незаконного прибутку", – зазначається в тексті звернення.
Чого автор петиції вимагає від Кабміну?
Ініціатор закликає уряд створити прозору цифрову систему. Зокрема, пропонує:
- Запустити єдиний онлайн-сервіс "Поховання України", де цілодобово можна буде замовити всі послуги: від бронювання часу й вибору ритуальної фірми до укладення договору в електронному вигляді та онлайн-оплати. Альтернатива має бути у вигляді обслуговування через ЦНАП, замовлення телефоном тощо.
- Створити реєстр кладовищ – електронну карту з обліком вільних і зайнятих місць на цвинтарях, щоб унеможливити приховування ділянок і вимагання хабарів за їх надання. "При цьому електронний облік має враховувати законні обмеження щодо родинних поховань, санітарних вимог, місткості кладовищ і захисту персональних даних", – йдеться в зверненні.
- Забезпечити рівну конкуренцію: дозволити реєструватися на платформі будь-яким офіційним ФОПам і підприємствам, які публікуватимуть прозорі ціни й відгуки. Кожне підприємство має мати чітко визначений перелік послуг, вартості, умови оплати та оскарження тощо.
- Запровадити жорстку відповідальність: штрафи, компенсацію збитків і позбавлення ліцензій за зрив поховання, неприбуття бригади або вимагання неофіційних доплат.
- Захистити пільги: чітко розмежувати обов'язкові послуги та додаткові сервіси, які людина може замовити за бажанням.
"Окремо необхідно передбачити особливий порядок реагування на зрив поховання через неприбуття виконавця. У таких випадках платформа повинна допомагати оперативно знайти альтернативного виконавця, який може виконати замовлення, не змушуючи родину починати процедуру заново". – йдеться в петиції.
Важливо: Збір підписів під ініціативою триває на сайті уряду. Щоб петицію розглянули прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Кабінет Міністрів України, вона має зібрати 25 000 підписів. Електронну петицію на сайті уряду може створити кожен громадянин України.
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