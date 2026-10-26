Ритуальні послуги та вибір місць на кладовищі пропонують перевести в онлайн: як це буде працювати

Ініціатива передбачає електронний реєстр кладовищ, відкриті ціни та можливість укладати договори дистанційно

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На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою докорінно реформувати ринок ритуальних послуг і створити єдину державну онлайн-платформу "Поховання України". Автор вважає, що це допоможе викорінити корупцію та здирництво.

Про це повідомляє "Телеграф". Автор звернення Денис Бринза наголошує, що організація поховань в Україні пов’язана з високими корупційними ризиками. У найважчий момент родини померлих стикаються з вимаганням неофіційних платежів, штучним створенням "дефіциту" місць на кладовищах і нав’язуванням послуг конкретних монопольних перевізників чи гробарів за завищеними цінами.

Петиція пропонує створити єдину державну онлайн-платформу похоронних послуг

Якщо родина відмовляється платити або користуватися послугами запропонованих "своїх" компаній, їй можуть штучно затримувати видачу документів чи виділення землі. Іноді замовлені працівники взагалі не прибувають у погоджений час.

"Необхідно докорінно змінити систему організації поховань, щоб у найважчий момент життя людина не ставала заручником посадовців, адміністрацій кладовищ або окремих ритуальних підприємств, які можуть використовувати горе родини для отримання надмірного чи незаконного прибутку", – зазначається в тексті звернення.

Чого автор петиції вимагає від Кабміну?

Ініціатор закликає уряд створити прозору цифрову систему. Зокрема, пропонує:

Запустити єдиний онлайн-сервіс "Поховання України", де цілодобово можна буде замовити всі послуги: від бронювання часу й вибору ритуальної фірми до укладення договору в електронному вигляді та онлайн-оплати. Альтернатива має бути у вигляді обслуговування через ЦНАП, замовлення телефоном тощо.

Перелік функцій онлайн-платформи

Створити реєстр кладовищ – електронну карту з обліком вільних і зайнятих місць на цвинтарях, щоб унеможливити приховування ділянок і вимагання хабарів за їх надання. "При цьому електронний облік має враховувати законні обмеження щодо родинних поховань, санітарних вимог, місткості кладовищ і захисту персональних даних", – йдеться в зверненні.

Забезпечити рівну конкуренцію: дозволити реєструватися на платформі будь-яким офіційним ФОПам і підприємствам, які публікуватимуть прозорі ціни й відгуки. Кожне підприємство має мати чітко визначений перелік послуг, вартості, умови оплати та оскарження тощо.

Запровадити жорстку відповідальність: штрафи, компенсацію збитків і позбавлення ліцензій за зрив поховання, неприбуття бригади або вимагання неофіційних доплат.

Захистити пільги: чітко розмежувати обов'язкові послуги та додаткові сервіси, які людина може замовити за бажанням.

"Окремо необхідно передбачити особливий порядок реагування на зрив поховання через неприбуття виконавця. У таких випадках платформа повинна допомагати оперативно знайти альтернативного виконавця, який може виконати замовлення, не змушуючи родину починати процедуру заново". – йдеться в петиції.

Важливо: Збір підписів під ініціативою триває на сайті уряду. Щоб петицію розглянули прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Кабінет Міністрів України, вона має зібрати 25 000 підписів. Електронну петицію на сайті уряду може створити кожен громадянин України.

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