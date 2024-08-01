РФ могла погодитися звільнити засудженого за шпіонаж журналіста в рамках обміну із США, - Fox News

Російська влада щодо обміну нібито доклала "великих зусиль, щоб зберегти інформацію всередині Росії в секреті до останнього моменту"

Журналіст американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович нібито звільнений з ув'язнення в Російській Федерації. Його підозрювали у шпигунстві.

Про це повідомляє телеканал Fox News. За даними кореспондента каналу в Пентагоні Дженніфер Гріффін, яка висвітлює питання національної безпеки США, Гершкович опиниться у Штатах уже завтра (2 серпня).

При цьому сьогодні о 6-й ранку (1 серпня) за московським часом з аеропорту Внуково до Калінінграда начебто вилетів літак Ан-148 — раніше він використовувався при обміні американської баскетболістки Брітні Грайнер на російського торговця зброєю Віктора Бута.

Даних про виліт урядових літаків із США у бік Калінінграда, Польщі чи Литви (вони межують із регіоном) поки що немає.

За словами анонімного джерела, російська влада щодо обміну нібито доклала "великих зусиль, щоб зберегти інформацію всередині Росії в секреті до останнього моменту".

Ця подія могла відбутись в середу, 31 липня, коли військові літаки Кремля вилетіли в ізольовані регіони Росії, де утримуються політичні в'язні.

Великий обмін ув'язненими

Днями Словенський телеканал N1 анонсував підготовку великого обміну ув'язненими між США, Німеччиною та Росією і Білоруссю. Один із кандидатів на обмін — американський журналіст Еван Гершкович.

Крім того, з російських колоній та СІЗО зникла низка політв'язнів. Серед них — опозиціонер Ілля Яшин, якого у грудні 2022 року засудили до 8,5 років колонії.

Справа Евана Гершковича

Нагадаємо, що Еван Гершкович, який нібито готував матеріал про ПВК "Вагнера", був затриманий ФСБшниками в Єкатеринбурзі. 30 березня проти нього порушили справу про шпигунство. Кореспондент нібито займався "незаконною діяльністю", яку успішно "припинили". При цьому західні видання припускають, що його використовуватимуть як важіль впливу Росії поряд із "ядерним шантажем", або ж готують новий "обмінний фонд".

Тоді в американській газеті Wall Street Journal різко відреагували на затримання їхнього журналіста. Там вимагали рішучої відповіді від уряду і вважають, що США надто м’яко поводились з Росією.

Вже у 2024 році "Телеграф" писав, що російське держобвинувачення приговорило журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його справа розглядалась у закритому режимі у Свердловському обласному суді в Єкатеринбурзі. Слідство тривало протягом двох днів. Сам Гершкович не визнав своєї провини.