Гучна справа журналіста WSJ Гершковича в Росії: скільки років йому дали і за що

Кореспондент не визнає своєї провини, як і видання

У п'ятницю, 19 липня, російське держобвинувачення приговорило журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Він фігурує у справі шпигунства.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Гершкович не визнав своєї провини.

Його справа розглядається у закритому режимі у Свердловському обласному суді в Єкатеринбурзі. Слідство тривало протягом двох днів.

За даними ЗМІ, 18 липня, ймовірно, допитали депутата законодавчого зібрання Свердловської області, члена "Єдиної Росії" В'ячеслава Вегнера. За його словами, Гершкович брав у нього інтерв'ю, під час якого запитував про ставлення людей до ПВК "Вагнер", підтримку населення та роботу промислових підприємств. Наразі не відомо, кого ще допитували у справі журналіста.

Справа Евана Гершковича

Нагадаємо, що у березні 2023 року кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий у Росії. Тоді його заарештували за рішенням Лефортівського суду Москви у справі про "шпигунство". Гершкович став першим закордонним репортером, заарештованим у РФ за таким звинуваченням з моменту закінчення холодної війни.

За даними Федеральної служби безпеки (ФСБ), журналіст "здійснював збір відомостей, що містять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Мова ведеться про оборонне підприємство "Уралвагонзавод" у Свєрдловській області. Водночас сам Гершкович та WSJ ці звинувачення відкидають, а адміністрація США назвала їх "сміховинними". Робоча група ООН визнала затримання Евана Гершковича в Росії довільним і таким, що порушує права людини, закликавши звільнити його.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії зник вертоліт на борту, якого були "непрості" люди.