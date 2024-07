Захід готує масштабний обмін ув’язненими з Росією: хто може вийти на волю

Точна кількість ув’язнених, яких готують до обміну, поки що не розголошується

У четвер, 1 серпня 2024 року, може відбутися масштабний обмін ув’язненими між Росією та США, ФРН та Білоруссю.

Про це 31 липня повідомив словенський телеканал POPTV.

За інформацією словенських журналістів, два російські шпигуни, які відбувають покарання в словенській в’язниці, стануть частиною більшого обміну полоненими, який, як очікується, відбудеться між Росією, США, Німеччиною та Білорусією.

Потенційними кандидатами на обмін можуть стати журналіст The Wall Street Journal (WSJ) Еван Гершкович, військовослужбовець США Пол Вілан, а також низка російських опозиціонерів, які утримуються в Російських в’язницях.

Кілька днів тому сім російських опозиціонерів, у т.ч. Ілля Яшин та правозахисник Олег Орлов, колишні керівники регіональних штабів Олексія Навального (штаби оголошені в Росії екстремістською організацією та заборонені) Лілію Чанишеву та Ксенію Фадєєву вивезли у невідомому напрямку з місць відбування покарань.

У Білорусі засудили смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крігера. Його звинуватили у вибуху на залізничній станції "Озерище" поблизу Мінська у жовтні 2023 року. Крігер написав Олександру Лукашенку прохання про помилування.

Вперше інформацію про можливий обмін озвучив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков в інтерв’ю ТАРС за кілька днів до початку суду над заарештованим у Росії журналістом The Wall Street Journal (WSJ) Еваном Гершковичем. За його словами, Москва передала пропозицію про обмін Сполученим Штатам і чекає на "відповіді на ті ідеї, які їм викладалися".

За словами Рябкова, адміністрації президента Джо Байдена "добре відомі" російські пропозиції.

У Словенії утримуються під вартою два російські шпигуни, які представилися громадянами Аргентини у Словенії.

5 грудня 2022 року в присутності Сови (спецслужби з розвідки та контррозвідки) словенська поліція заарештувала в Любляні російських шпигунів Ану Валеріївну Дульцеву та Артема Вікторовича Дульцева, які видавали себе за громадян Аргентини Людвіга Гіша та Марію Розу Майєр Мунос. Метою їхнього шпигунства в Словенії було Агентство ЄС зі співробітництва та регулювання енергетики (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), що базується в Любляні, неподалік їхнього будинку. Вони використовували Словенію як базу для поїздок до Італії, Хорватії та інших країн Європи для контактів з іншими агентами розвідки, яким передавали накази з Москви.

Вони визнали себе винними на секретному судовому процесі в окружному суді Любляни. Їх засудили до одного року та семи місяців позбавлення волі.

У Німеччині відбуває довічне покарання росіянин Вадим Красіков. 23 серпня 2019 року у берлінському парку Малий Тіргартен він застрелив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.