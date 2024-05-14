Написав Слава Україні? В Росії затримали інженера ракетобудівного бюро через брелок

Його звинувачують у "дискредитації" російської армії

У Росії порушили кримінальну справу проти провідного інженера конструкторського бюро з розробки та виробництва крилатих ракет у Підмосков'ї Сергія Красюка. Йому інкримінують "дискредитацію" армії РФ за брелок на ключі.

Про це пишуть росЗМІ. У матеріалах йдеться, що нібито інженера правоохоронцям здали його ж колеги.

Зазначається, що проти провідного інженера АТ Державного машинобудівного конструкторського бюро "Райдуга" ім. А. Я. Березняка у підмосковній Дубні 46-річного Сергія Красюка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 280.3 КК РФ. Джерела стверджують, що справу відкрили через деякі написи на брелоку з ключами від сейфа для зберігання робочого телефону.

Сергій Красюк

За даними слідства, правоохоронцям про "дискримінаційні" написи повідомили колеги інженера. Також нібито їх Красюк наніс власноруч.

Подробиці цієї справи та текст написів не розголошується, але вони несли відкрито антиросійські настрої. Зважаючи на те, що підтримка України та засудження війни часто стають причиною судових справ з подібним складом злочину, можна дійти висновку, що Красюк міг нанести на брелок щось у підтримку нашої держави або підриву авторитету кремлівської армії.

Деякі російські медіа змогли зв'язатися з Красюком, запропонувавши допомогу, але він "майже пошепки сказав, що йому нічого не треба, поклав трубку". Після чого перестав підіймати слухавку.

Зауважимо, що російське проектно-конструкторське бюро АТ "ДержМКБ "Райдуга" ім. А. Я. Березняка спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет різного призначення. Воно розташоване в місті Дубна, і входить до складу держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії затримано одного з топів Міноборони після відставки міністра Сергія Шойгу.