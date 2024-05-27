Вдруге потрапила у полон: в Росії підтвердили, що утримують журналістку Вікторію Рощину

Її затримали у 2023 році, коли вона знімала репортаж

Росія вперше офіційно визнала, що журналістка Вікторія Рощина перебуває у полоні. Лист з підтвердженням від військової поліції РФ отримав її батько у квітні 2024 року.

До цього родині не відповідали на запити. Про це повідомляє голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації", — йдеться у листі військової поліції РФ, датованому від 17 квітня 2024 року.

Батько журналістки також звертався до Міжнародного комітету Червоного хреста. В організації підтвердили, що Рощина знаходиться в полоні, проте до неї немає доступу.

"НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів. Із закликом солідарності з полоненими українськими журналістами та вимогою негайного звільнення з неволі виступив і Конгрес European Federation of Journalists — EFJ", — написав Томіленко.

Нагадаємо, журналістка Hromadske Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року. Востаннє вона повідомляла про себе, коли перебувала на окупованій території. Журналістка там вела репортаж. Вікторія Рощина вдруге опинилась у російському полоні.

Вперше її затримали на окупованій території 16 березня 2022 року. На неї вказав російським військовим митрополит Лука. Вікторію Рощину тримали силою 10 днів, а потім відпустили після того, як вона знялась у пропагандистському відеоролику.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ влаштувала обшуки у митрополита УПЦ МП Луки. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті. Активісти руху "Чесно" писали, що він поширює російську пропаганду.

Суд обрав запобіжний захід митрополиту Луці 7 травня. Його залишили під нічним домашнім арештом.

Митрополит Лука відомий не лише тим, що "здав" окупантам журналістку Рощину. За ним помітили ще кілька ганебних вчинків.