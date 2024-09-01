Навіть США продає менше? ЄС купив у Росії рекордну кількість газу

Поточні дані показують, що режим Путіна фактично зміг розширити свої позиції, як постачальника енергії для Європи

Вперше за майже два роки повномасштабної війни, країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж зі США.

Про це повідомляє DIE WELT, посилаючись на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.

"Згідно з цими даними, за квартал із квітня до червня ЄС закупив у росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США – 12,3 мільярда", – зазначають у матеріалі.

Відтак у порівнянні з першим кварталом 2024 року постачання з РФ знизилися незначно, а зі США – більш різко.

Москва використовувала три маршрути доставки: крім танкерних вантажів зрідженого природного газу (СПГ), 4,1 млрд кубометрів надійшло до Європейського Союзу через український транзит, який продовжує функціонувати. Проте Україна оголосила, що припинить транзит російського газу після закінчення контрактів наприкінці 2024 року, однак невідомо, чи станеться це.

Також зросли поставки через чорноморський трубопровід "Туркстрім", який фінансує "Газпром", транспортуючи приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У виданні зазначається, що за допомогою "Газу свободи", США хотіли звільнити своїх європейських союзників від російської енергетичної залежності. Але поточні дані показують, що режим Путіна фактично зміг розширити свої позиції, як постачальника енергії для Європи. Також очікується розширення транзиту через Україну.

Додамо, днями міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав у соцмережі Х, що ЄС оплачує кожну восьму російську бомбу, якими вбивають українці.

"Проста математика. Компанії (російські, – ред.), які продають газ і нафту в Європу, сплачують приблизно 6,6 млрд євро податків у російський бюджет. Атака, яку здійснили росіяни по Україні кілька днів тому (у понеділок, 26 серпня, – ред.), коштувала приблизно 1,3 млрд євро. Іншими словами, кількість таких атак, які можуть бути організовані за європейські гроші, – п’ять", – наголосив литовський міністр.

Ландсбергіс підкреслив, що небажання відмовитися від купівлі російських енергоресурсів "робить свій внесок" у кожну атаку по території України.

Раніше "Телеграф" писав, що радник президента України Михайло Подоляк спростував заяву іноземних журналістів щодо причетності нашої країни до вибухів на газопроводах "Північний потік". Він вважає, що це справа рук виключно Росії.