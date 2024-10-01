Перша за півтора року: чого чекати від можливої розмови Шольца і Путіна

Може обговорюватися замороження конфлікту

Інформація про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести розмову з президентом Росії Володимиром Путіним викликала чимало запитань та обговорень. Про це розповіло видання Die Zeit, посилаючись на джерела в урядових колах. Якщо повідомлення підтвердиться, це буде перша розмова лідерів двох країн від грудня 2022 року.

На тлі цих повідомлень "Телеграф" звернувся до політолога Максима Ялі за коментарем щодо можливої зустрічі та її потенційних наслідків.

За словами експерта, така інформація виглядає досить несподіваною. "Досить дивно, щоб Шольц їхав до Кремля. Це точно так?" — уточнив Ялі. Політолог припускає, що якщо зустріч відбудеться, то основною темою стануть можливі умови завершення конфлікту.

Ялі наголошує на важливій ролі Німеччини як посередника, враховуючи її економічну потужність та значну військову і фінансову допомогу Україні. "Ну і Німеччина, як держава, яка є найбільшою економікою в Європі, і надає нам найбільшу військову і фінансову допомогу після Сполучених Штатів, звичайно, в цьому контексті є важливим посередником. Тим більше враховуючи, що до початку повномасштабного вторгнення, десятиліттями в них розвивалися дуже інтенсивно відносини насамперед в економіці з Росією, контакти є", — підкреслив експерт.

Політолог також звернув увагу на внутрішньополітичний аспект. За його словами, у Шольца наступного року вибори, тому канцлер зацікавлений у припиненні війни. Ялі зазначив, що результати місцевих виборів у Німеччині вказують на зростання підтримки партій, які виступають проти надання зброї Україні, і що Шольц цілком можливо може програти вибори.

На думку експерта, якщо зустріч відбудеться, Шольц представлятиме позицію колективного Заходу. "Зазвичай такі кроки узгоджуються між державами, які мають найбільший вплив і допомагають Україні — Сполученими Штатами, Францією, Великобританією", — пояснив Ялі.

Відповідаючи на запитання, чи можуть західні лідери щось запропонувати Путіну чи почати його шантажувати, Ялі відповів: "Нічого не можуть, шантажувати, тим більше. Перемовини ведуться для того, щоб знайти якісь точки дотику і компромісу. Тим більше вони теж розуміють, що санкційна політика не призвела до очікуваних результатів, російська економіка встояла, і достатньо коштів для того, щоб продовжувати цю війну принаймні у короткостроковій-середньостроковій перспективі. Революції теж не буде, Путін встояв, тому вони розуміють, що у них немає необхідних ресурсів, військова промисловість не так активно працює, щоб надати нам достатньо допомоги, щоб ми здобули перемогу військовим шляхом".

За його словами, мова може йти про пошук точок дотику та компромісів. Ялі вважає малоймовірним варіант з передачею Росії п'яти регіонів. Натомість експерт припускає, що може обговорюватися замороження конфлікту по лінії зіткнення.

Політолог також звернув увагу на той факт, що зазвичай візиту на найвищому рівні передують неофіційні переговори на рівні міністрів та радників. Однак він підкреслив, що наразі інформація про можливу зустріч Шольца і Путіна виглядає малоймовірною з огляду на поточну ситуацію.

Також однією з найобговорюваніших політичних новин сьогодні стало те, що новопризначений голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічах з західними колегами був більш прагматичним, ніж його попередник Кулеба. Стосувалось це можливості переговорів за принципом "території в обмін на безпеку", до чого нібито більше схиляється Сибіга. Політолог вважає, що "ніхто на це не піде". Реальна розмова може йти лише про "варіант про заморозку по лінії зіткнення", каже Максим Ялі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський зустрівся з Шольцом у Нью-Йорку. Однією з тем розмови було посилення військової допомоги.