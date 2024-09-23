Поговорили про перемогу і не лише: Зеленський зустрів Шольца у Нью-Йорку

Глава держави проведе зустрічі й з іншими політиками

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це сталося під час візиту українського лідера до Нью-Йорку.

За даними Укрінформу, зустріч відбулася у будівлі постійного представництва України в ООН. Політики зробили кілька спільних фотографій, після чого поговорили поза присутністю журналістів.

Водночас заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі єдиного марафону новин розповів, що обговорення торкнулося посилення військової допомоги.

"Говорили про те, як Німеччина може допомогти Україні й на полі бою, і питання продовження постачання зброї, і питання реалізації Формули миру, Саміт миру, і забезпечення нашої перемоги", — сказав він.

Також Жовква додав, що Зеленський проведе ще кілька двосторонніх зустрічей під час перебування у США, але не уточнював із ким саме.

Як повідомлялося раніше, Зеленський має намір представити план перемоги президенту США Джо Байдену та віцепрезиденту Камалі Гарріс.

Також не виключається, що він проведе зустріч із кандидатом на виборах від республіканців Дональдом Трампом. Попереднього разу вони бачилися 2019 року.