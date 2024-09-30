Шольц має іншу думку: Бербок розповіла, чому Україні досі не дали ракети Taurus

Далеко не факт, що замість ракет Taurus Шольц погодиться надавати Україні щось інше

Більшість адекватних німецьких політиків виступає за те, щоб надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Проте німецький канцлер Олаф Шольц має з цього приводу іншу думку, тому всіляко гальмує цей процес.

Про це сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє ntv. Серед іншого, Бербок заявила, що завжди підтримувала надання далекобійної зброї Україні.

"Я завжди говорила, що вона відіграє важливу роль, особливо для того, щоб подолати цей мінний пояс на сході України", – сказала вона, коментуючи це питання.

Втім, за її словами, канцлер Олаф Шольц має з цього приводу іншу думку. І далеко не факт, що замість ракет Taurus він погодиться надавати Україні "щось інше" подібне до цього озброєння. Хоча великої підтримки його думка не має, але врешті-решт, він поки що ще канцлер Німеччини.

"І в коаліції — в демократичній коаліції — якщо ви не можете дійти згоди з цього питання, то ви не можете це підтримувати. Так роблять і американці, і британці, і французи", – додала Бербок.

Тим часом США вкотре продемонстрували нерішучість, заявивши, що поки що "не готові" говорити про надання Україні дозволу бити далекобійним озброєнням по цілям в Росії. Тобто зустріч прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера та президента США Джозефа Байдена ні до чого не призвела.

Західні ЗМІ вважають, що рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин з Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Блінкен зробив важливу заяву щодо дозволу бити по Росії далекобійною зброєю. Він каже, що настав "критичний момент" в підтримці України у боротьбі з Росією.