Так він хоче будь-що втриматись за свою посаду, пишуть ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план для України. Проте у ньому може бути прописана умова передачі Росії частини українських територій.

Про це повідомляє видання La Repubblica. За даними журналістів, Шольц, який на європейських та регіональних виборах отримав цілу низку невдач, хоче "зміцнити" власні позиції за рахунок України. Зокрема, він хоче "розіграти" карту українських територій.

Видання пише, що Олаф Шольц будь-яким способом хоче посадити Росію за стіл переговорів. У мирному плані передбачається збереження за Росією захоплених територій. І, як пише газета, передбачається, що влада України ухвалить територіальні поступки.

Головне про результати виборів у східнонімецьких землях

Партія канцлера Шольца (СДПН) зазнала поразки в Тюрингії та Саксонії. Ультраправа АдН (німецькі спецслужби класифікують її як правоекстремістську) набрала понад 30% голосів в обох землях. Проросійські партії (АдН, BSW, Ліва), які виступають проти підтримки України, отримали значну підтримку: 61,7% у Тюрингії та 46,9% у Саксонії. Тож формування уряду буде складним, можливі коаліції з участю проросійських сил. Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер розглядає можливість коаліції між його партією Християнсько-демократичний Союз і СДПН (партія Шольца) з BSW.

На 22 вересня також плануються вибори у Браненбурзі, і якщо їх результати будуть такими ж руйнівними для Шольца, він може піти у відставку. Чиновник не хоче цього допустити, а навпаки — увійти в історію як "канцлер світу". Щоб вийти зі скрутного становища, Шольц хоче якомога швидше просунутись в українському питанні, передбачає газета.

Також нещодавно "Телеграф" розповідав про несподівану заяву Шольца про швидке завершення війни в Україні. "Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як прийти до миру з цього стану війни, справді швидшими темпами", — сказав канцлер Німеччини.