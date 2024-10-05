Україна може стати членом НАТО без деокупації територій: Столтенберг пояснив, як

Столтенберг нагадав про Японію, яка є діючим членом НАТО попри спірні території з Росією

Україна може стати членом НАТО попри те, що деякі її території залишаться під російською окупацією. Посилання на нібито неможливість застосування статті про колективну безпеку на Україну не є коректними, оскільки приклади такого "неповного прийняття" історія Альянсу знає.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Financial Times. Зокрема, Столтенберг нагадав про Японію, яка є діючим членом НАТО попри спірні території з Росією.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – сказав він.

Також Столтенберг нагадав Західну Німеччину. Там ситуація була ще гіршою – половина країни фактично контролювалася Радянським Союзом. Проте до НАТО ФРН у 1955 році прийняли.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – резюмував він.

Тим часом новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого першого виступу на новій посаді чітко окреслив пріоритети НАТО, серед яких — наближення України до членства в Альянсі. За його словами, без сильної та незалежної України неможлива міцна безпека в Європі. Рютте також підкреслив необхідність виконання пакета домовленостей, узгодженого на Вашингтонському саміті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про нового генсека НАТО Марка Рютте. Він відомий не тільки своїми обіцянками Угорщині щодо вступу України в НАТО, а й підтримкою нашої держави.