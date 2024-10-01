Україна повинна отримати місце в Альянсі, - новий генсек НАТО Марк Рютте

Він висловив беззаперечну підтримку Україні

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив свій перший виступ на новій посаді. У ньому він чітко окреслив пріоритети організації, серед яких — наближення України до членства в НАТО.

Рютте наголосив, що без сильної та незалежної України неможлива міцна безпека в Європі. Він також підкреслив необхідність виконання пакета домовленостей, узгодженого на Вашингтонському саміті. Про це він заявив у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО після офіційного вступу на посаду.

Головне із заяви Рютте про Україну

"Мій другий пріоритет — посилити нашу підтримку України і наблизити її до НАТО, тому що не може бути міцної безпеки в Європі без сильної незалежної України", — сказав Рютте. Також новий генсек сказав, що Альянс має виконати пакет, погоджений на Вашингтонському саміті. Це стосується незворотного шляху України до членства.

Ця заява пролунала на тлі дискусій про можливі формати вступу України до Альянсу. Видання Financial Times напередодні опублікувало матеріал, в якому розглядаються різні сценарії та настрої в українському суспільстві щодо цього питання.

За даними FT, частина українців, втомлених від тривалого конфлікту, схиляється до думки про необхідність переговорів з Росією. Видання наводить слова українських військових, які вважають, що з нинішніми обсягами західної допомоги важко уявити повне відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року.

Водночас у політичних колах України існують побоювання, що початок переговорів може призвести до соціальної нестабільності. Джерело, близьке до президента Зеленського, зазначило, що глава держави усвідомлює ці ризики.

Опитування громадської думки показують, що українці загалом підтримують ідею переговорів, але все ще сподіваються на повну перемогу. Проте, як зазначає FT, прагнення повного відновлення територіальної цілісності поступово зменшується, і суспільство може бути відкритим до компромісу, якщо Україна отримає членство в НАТО.

Експерти обговорюють різні моделі вступу України до Альянсу, зокрема так звану "німецьку модель", за якою підконтрольна уряду територія може вступити до НАТО, очікуючи на можливість возз'єднання з тимчасово окупованими землями в майбутньому.

Українські високопосадовці наголошують на важливості справжніх гарантій безпеки. "Для нас найголовніше — це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову", — зазначив один з українських чиновників у коментарі FT.

Західні дипломати повідомляють про можливе підвищення статусу заявки України на членство в НАТО ще до завершення каденції президента США Джо Байдена в січні наступного року. Проте українська сторона наполягає, що лише повноправне членство може гарантувати безпеку країни.

Раніше "Телеграф" також писав, що відомо про Марка Рютте. Чи варто переживати Україні.