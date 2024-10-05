Украина может стать членом НАТО без деоккупации территорий: Столтенберг объяснил, как

Столтенберг напомнил о Японии, которая является действующим членом НАТО, несмотря на спорные территории с Россией

Украина может стать членом НАТО, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся под российской оккупацией. Ссылка на якобы невозможность применения статьи о коллективной безопасности на Украину не корректна, поскольку примеры такого "неполного принятия" история Альянса знает.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Financial Times. В частности, Столтенберг напомнил о Японии, которая является действующим членом НАТО, несмотря на спорные территории с Россией.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – сказал он.

Столтенберг также напомнил про Западную Германию. Там ситуация была еще хуже – половина страны фактически контролировалась Советским Союзом. Однако в НАТО ФРГ в 1955 году приняли.

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию этой границы", – резюмировал он.

Тем временем новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем первом выступлении на новой должности четко очертил приоритеты НАТО, среди которых — приближение Украины к членству в Альянсе. По его словам, без сильной и независимой Украины невозможна крепкая безопасность в Европе. Рютте также подчеркнул необходимость выполнения пакета договоренностей, согласованного на Вашингтонском саммите.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о новом генсеке НАТО Марке Рютте. Он известен не только своими обещаниями Венгрии о вступлении Украины в НАТО, но и поддержкой нашего государства.