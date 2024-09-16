"Не може бути миру в Україні без…": Столтенберг зробив обнадійливу заяву

Генсек назвав умову для миру в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який нещодавно визнав свою помилку щодо війни в Україні, заявив, що без вступу до НАТО миру в країні не буде.

Відповідну заяву він зробив в онлайн-інтерв'ю тижневику Foreign Policy, яке транслювалося на сайті видання.

"У довгостроковій перспективі не може бути миру в Україні без того, щоб Україна стала частиною НАТО", — сказав він.

Водночас він наголосив, що наразі члени Північноатлантичного альянсу не мають консенсусу щодо запрошення України до військового блоку.

"Не може бути запрошення, доки країни-члени не домовляться. Для цього потрібен консенсус, і у нас його поки що немає", — сказав він.

Разом з тим, країни НАТО за підсумками саміту у липні у Вашингтоні заявили, що Україна перебуває "на незворотному шляху" до вступу до Альянсу.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як НАТО готуватиме Україну до вступу до Альянсу. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек.