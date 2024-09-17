"Путін усвідомлює": Столтенберг оцінив можливі наслідки ударів по Росії

Він нагадав про зброю з Північної Кореї та Ірану

Надання Україні дозволу застосовувати далекобійні ракети для ударів вглиб Росії не стане "червоною лінією". Росія не піде на прямий конфлікт прости НАТО.

Про це в інтерв'ю The Times заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, надання дозволу на використання такої зброї є справою окремих країн, а не НАТО.

"Це рішення для окремих союзників. Я привітав той факт, що союзники зняли або послабили обмеження на використання зброї", – сказав Столтенберг.

Він заявив, що підтримує таких союзників, як Велика Британія та Франція, які підтримали надання Києву дозволу на використання ракет великої дальності, таких як британські Storm Shadows, для ударів по Росії. Водночас генсек НАТО запевнив тих, хто сумнівається, що використання ракет великої дальності не втягне НАТО в конфлікт з Росією.

На його думку, неправильно говорити, що союзники по НАТО будуть стороною конфлікту, якщо дозволять використовувати зброю проти законних цілей на території Росії. Столтенберг підкреслив, що Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку, та постачають ракети та безпілотники Росії, не стаючи прямою стороною конфлікту.

Він відкинув попередження президента Росії Володимира Путіна про те, що використання ракет буде "червоною лінією", яка поставить Росію "у стан війни" з НАТО. Генсек НАТО нагадав, що "вже було багато червоних ліній, оголошених Путіним раніше, і він не пішов на ескалацію, маючи на увазі також безпосереднє залучення союзників по НАТО в конфлікт".

"Він цього не зробив, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі. Вони також усвідомлюють, що ядерну зброю, ядерну війну не можна виграти. І ми кілька разів чітко пояснювали йому це", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, CNN із посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників повідомила, що Великобританія вже передала на озброєння ЗСУ кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow. Вони мають допомогти українській армії у майбутньому контрнаступі.