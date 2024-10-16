Радник Зеленського Литвин: переговори з союзниками та статті західних ЗМІ про них – це різні реальності

Спічрайтер Зеленського озвучив головні відмінності статей ЗМІ від реальних переговорів

Маловідомий член команди Володимира Зеленського спічрайтер Дмитро Литвин розповів, у чому, на його погляд, відрізняються переговори президента України з країнами Заходу від статей у західних медіа.

Своєю думкою він поділився в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, це дві дійсності — те, що з’являється у медіа, і те, що звучить на цих переговорах насправді.

Литвин зазначив, що Володимир Зеленський дуже нервував перед своїм візитом до Америки. Проте візит відбувся загалом нормально, вважає спічрайтер.

"Це були дуже нормальні візити. Тобто, скажімо, перед цим був візит в Америку. Він був дуже нервовий, якщо спостерігати за ним ззовні. Але якщо ти в візиті, то бачиш це зовсім по-іншому. Це були зустрічі кращі, ніж очікувалось", — заявив Дмитро Литвин.

Те саме стосується і візитів Зеленського до країн Європи.

"Ми їм представили наші плани, вони сказали, що треба подумати. Тобто це робота, яка триває. Їх треба переконувати, звичайно, багато в чому. Але такого негативу, який у медіа, немає", — наголосив спічрайтер.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграф": Радник Зеленського Дмитро Литвин: Мобілізацію інформаційно ми не програли