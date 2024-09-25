Україна не розмовляє ультиматумами. Подоляк відверто розповів про візит Зеленського до США

Україна для себе обрала однозначний сценарій

Україна використовує виключно переговорний стиль ведення політичної дискусії зі своїми союзниками та чітко пояснює свої вимоги. Про ультиматуми в цьому випадку не йдеться.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна. Він прокоментував візит глави держави Володимира Зеленського до США та сказав, що сумнівається, що на цьому етапі партнери зупиняться та визнають перемогу російського президента Володимира Путіна.

"Я не зовсім готовий коментувати історію, що "нічого Україна не отримає", "жодних результатів не буде". Чому? Тому що 2,5 роки, 950 днів війни в тому числі за рахунок ресурсу партнерів, за рахунок зброї партнерів. І знову ж обнулення, я просто називатиму речі своїми іменами, тотальне обнулення мілітарної репутації Росії, ну, і особисто Путіна, це багато про що говорить", — зазначив Подоляк.

На думку радника голови ОП, важливі політичні рішення могли бути ухвалені та пів року, і рік тому. Це значно зменшило б кількість жертв і прискорило б фіналізацію війни.

"З погляду ультимативного підходу до глобального політичного процесу — ні. Україна використовує саме переговорний стиль ведення політичної дискусії. Чому? Тому що позиція України побудована на тій самій логіці. Вона говорить, що можна отримати, якщо будуть такі ресурси. Чи навпаки, що можна втратити, якщо такі ресурси будуть заморожені. Відповідно, вибирайте собі сценарій. Тому що Україна для себе вибрала однозначний сценарій. Ми розуміємо, що буде далі робити Росія. Ми абсолютно точно розуміємо Росію", — пояснив Подоляк.

Він також додав, що Україна не використовує ультиматуми у переговорах зі своїми партнерами. Кожна вимога з боку Києва завжди логічно пояснюється.

"Це тяжкі переговори, це тяжкі пояснення, це абсолютно психоаналітична робота з людьми, які звикли до неприйняття рішень. На жаль. Я не когось конкретно сьогодні маю на увазі, а в цілому політичну еліту. Чому? Тому що 30-40 років, особливо після розкладу Радянського Союзу, здавалося, що є маленькі локальні конфлікти, якими можуть опікуватися спецнази. Тобто не треба приймати політичні рішення відповідних. І тому це була така колективна, "разнеженная" політика. Отак це можна назвати", — підсумував радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 вересня Володимир Зеленський прибув до США із робочим візитом. Він виступив у Раді безпеки ООН, а на 25 вересня у нього заплановано виступ на сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави також має намір зустрітися з президентом США Джо Байденом та подати йому план перемоги України у війні.

Водночас очікується, що Зеленський повторить свій заклик до Байдена нарешті дозволити удари територією Росії далекобійними ракетами. Раніше Київ надав Вашингтону список об’єктів, які зможе ефективно вразити такою зброєю.

24 вересня в Нью-Йорку відбулася зустріч Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Розмова між ними проводилася у форматі тет-а-тет.