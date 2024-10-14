США готові почати "ядерні перемовини": які країни хочуть залучити і навіщо

Зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них"

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про готовність країни до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю з метою зменшення ядерної загрози. Вони можливі "без попередніх умов".

Про це пише Білий дім. Заява американського президента пролунала під час привітанням лауреатів Нобелівської премії миру.

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози", — зазначив Байдена.

За його словами, не буде користі ані для їхніх країн, ані для світу від блокування "прогресу у скороченні ядерних арсеналів". Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".

"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", — сказав американський президент.

Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми (Японія) мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування (у серпні 1945 року).

Байден додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".

Ядерна зброя у світі

Згідно з відомими даними станом на 2024 рік, дев'ять країн у світі мають ядерну зброю. Це:

США Росія Велика Британія Франція Китай Індія Пакистан Ізраїль (хоча офіційно не підтверджує) Північна Корея

Ці держави володіють приблизно 13,000 ядерних боєголовок загалом, причому більшість з них належить США та Росії.

Російська Федерація останнім часом дедалі частіше вдається до ядерного шантажу, погрожуючи застосуванням ядерної зброї проти України та її західних союзників. Високопоставлені російські посадовці та пропагандисти регулярно згадують про можливість застосування ядерної зброї в контексті війни проти України, намагаючись посіяти страх та змусити міжнародну спільноту відмовитися від підтримки Києва. Західні лідери неодноразово застерігали Росію від таких дій, наголошуючи на неприпустимості ядерного шантажу.

Варто зазначити, що подібну тактику ядерного залякування використовує і Північна Корея. Пхеньян неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї проти Південної Кореї та США, намагаючись досягти поступок на міжнародній арені та послабити санкційний тиск.

Раніше "Телеграф" писав, що партизани розвідали, як окупанти у Криму готуються до використання ядерної зброї