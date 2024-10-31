Повинні стати легітимною ціллю: в США виступили за удар по військах КНДР в Україні

Силам Альянсу потрібно дати наказ бити по північнокорейським військам

США та союзники по НАТО повинні розглянути можливість бити по військах Північної Кореї, якщо солдати Кім Чен Ина ризикнуть вступити у бій зі Збройними силами України на боці російського режиму. Дії диктатора Північної Кореї не повинні залишатися безкарними.

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, пише "Голос Америки". Тернер заявив, що участь КНДР у війні на боці Росії повинна стати для США та НАТО "червоною лінією", а силам Альянсу потрібно дати наказ бити по північнокорейським військам.

"Я вважаю, що Сполучені Штати та союзники по НАТО повинні серйозно обговорити та розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, та атакують її. Північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну. І я вважаю, що в інтересах НАТО та інтересів Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на її", – сказав він.

Тернер припустив, що не обов'язково публічно ухвалювати рішення про знищення військових КНДР в Україні. Але дискусія з цього питання, додав він, повинна бути.

"Я думаю, що вони повинні обговорити, що північнокорейські війська не повинні бути вільними від того, щоб бути легітимними військовими цілями Сполучених Штатів та НАТО", – наголосив конгресмен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які країни можуть відправити війська воювати на боці Росії. Йдеться не лише про КНДР.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу 30 жовтня припустив, що північнокорейські військові почнуть безпосередньо воювати проти Збройних сил України вже у листопаді. Зараз солдати режиму Кім Чен Ина зайняті розвідкою та вивченням майбутнього театру бойових дій. А от постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на тому ж засіданні прилюдно збрехав, що військ КНДР в Росії немає.