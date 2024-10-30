Є речі набагато страшніші, ніж війська КНДР в Україні, - колишній радник Трампа

Загроза від союзу Росії та Китаю є набагато більшою, ніж присутність КНДР в Україні

Загроза війни Північної Кореї разом з Росією в Україні – вже не кошмар, а реальна можливість. Всього два тижні тому в Україні вже були зафіксовані втрати серед північнокорейських військ. Тепер, за даними адміністрації Байдена, 10 000 північнокорейських військових проходять навчання в Росії, готуючись до можливого розгортання в Україні.

Але це, на думку колишнього радника Трампа Джона Болтона, ще не найгірше, що може статися – куди більшою загрозою він вважає союз Росії та Китаю. Про це він написав у своїй колонці для видання The Hill.

Чим загрожує співпраця Росії та Китаю

Болтон, який також був послом США в ООН в 2005-2006 роках, попереджає, що загроза від союзу Росії та Китаю є набагато більшою, ніж присутність північнокорейських військ в Україні. Він вважає, що ця нова вісь Китай-Росія становить серйозну глобальну загрозу, яка виходить далеко за межі українського конфлікту.

Співпраця Пхеньяна з Москвою, що зростає, та побоювання бездіяльності Вашингтона лише посилюють дебати в Сеулі щодо необхідності набуття незалежного ядерного потенціалу. Крім того, новий прогноз свідчить, що ядерний арсенал Китаю до 2030 року може досягти 1000 боєголовок, і це значно раніше, ніж очікувалося. Це означає перехід до триполярного ядерного світу, який буде набагато ризикованішим і непевнішим, ніж біполярність часів холодної війни.

Ця ситуація вимагає від США негайних дій, впевнений Джон Болтон. Політика "стратегічного терпіння" щодо Північної Кореї та зосередження адміністрації Байдена виключно на кліматичних угодах з Китаєм є неадекватною відповіддю на масштаби загрози.

На думку Болтона, США потрібен президент, який розуміє важливість американського лідерства та має рішучість продовжувати його. Необхідно терміново посилити координацію НАТО з Японією, Південною Кореєю та іншими союзниками, а також надати ракетний стимул чинним азіатським ініціативам, таким як Quad, AUKUS.

Раніше "Телеграф" також писав, що солдатів КНДР почали розміщувати біля кордону з Україною. ЗМІ з'ясували, для чого.