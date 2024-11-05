Німецький Rheinmetall обіцяв побудувати в Україні чотири оборонні заводи

Німецький оборонний концерн Rheinmetall майже добудував вже другий військовий завод з чотирьох, які заплановано відкрити в Україні. Це при тому, що про початок роботи першого заводу компанії стало відомо буквально наприкінці жовтня.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 4 листопада.

"Німецька збройова компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, а другий завод скоро буде побудований. А з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів", – сказав він, відповідаючи на питання щодо посилення допомоги Україні та розвитку оборонної промисловості європейських країн.

Для довідки: Rheinmetall AG – це німецький машинобудівний та збройовий концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений у 1889 році. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, до якого входить до 35 найбільших оборонних компаній світу. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.

Новини про відкриття першого заводу концерну розбудили алкоголічне російське зло. Відомий російський алкоголік та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв видав чергову порцію істеричних погроз на адресу України. На цей раз Медведєва "розірвало" після новини про перший завод німецького концерну Rheinmetall в Україні.

В Rheinmetall відреагували на істерики з боку російських чиновників, які погрожували знищити заводи концерну в Україні. Представники компанії заявили, що вони були готові до таких погроз, і що вони лунають не вперше, а заводи в Україні дуже добре захищені.